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Nå som du forstår BSAs tokenomics, kan du utforske BSA tokenets livepris !

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Den harde grensen for hvor mange BSA tokens som kan finnes totalt.

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Det maksimale antallet BSA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Å forstå tokenomics bak Block Sec Arena (BSA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

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