Ibiza Final Boss pris i dag

Sanntids Ibiza Final Boss (BOSS) pris i dag er $ 0.0001639, med en 8.92% endring de siste 24 timene. Nåværende BOSS til USD konverteringssats er $ 0.0001639 per BOSS.

Ibiza Final Boss rangerer for tiden som #2887 etter markedsverdi på $ 152.48K, med en sirkulerende forsyning på 930.34M BOSS. I løpet av de siste 24 timene BOSS har den blitt handlet mellom $ 0.0001482(laveste) og $ 0.0001666 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04818861394228114, mens tidenes laveste notering var $ 0.000144421986350166.

Kortsiktig har BOSS beveget seg +1.67% i løpet av den siste timen og -6.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.43K.

Ibiza Final Boss (BOSS) Markedsinformasjon

Rangering No.2887 Markedsverdi $ 152.48K$ 152.48K $ 152.48K Volum (24 timer) $ 57.43K$ 57.43K $ 57.43K Fullt utvannet markedsverdi $ 152.49K$ 152.49K $ 152.49K Opplagsforsyning 930.34M 930.34M 930.34M Maksimal forsyning 930,382,708.578407 930,382,708.578407 930,382,708.578407 Total forsyning 930,343,136.628931 930,343,136.628931 930,343,136.628931 Opplagsforsyning 99.99% Offentlig blokkjede SOL

