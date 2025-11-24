Ibiza Final Boss (BOSS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Ibiza Final Boss (BOSS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:51:43 (UTC+8)
Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ibiza Final Boss (BOSS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 156.76K
Total forsyning:
$ 930.34M
Sirkulerende forsyning:
$ 930.34M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 156.77K
All-time high:
$ 0.04801
All-Time Low:
$ 0.000144421986350166
Nåværende pris:
$ 0.0001685
Ibiza Final Boss (BOSS) Informasjon

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Offisiell nettside:
https://ibizafinalboss.vip/
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/GUy9Tu8YtvvHoL3DcXLJxXvEN8PqEus6mWQUEchcbonk

Ibiza Final Boss (BOSS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Ibiza Final Boss (BOSS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BOSS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BOSS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BOSSs tokenomics, kan du utforske BOSS tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

