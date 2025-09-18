Dagens Panther Protocol livepris er 0.00616 USD. Spor prisoppdateringer for ZKP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZKP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Panther Protocol livepris er 0.00616 USD. Spor prisoppdateringer for ZKP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZKP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ZKP

ZKP Prisinformasjon

ZKP teknisk dokument

ZKP Offisiell nettside

ZKP tokenomics

ZKP Prisprognose

ZKP-historikk

ZKP Kjøpeguide

ZKP-til-fiat-valutakonverter

ZKP Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Panther Protocol Logo

Panther Protocol Pris(ZKP)

1 ZKP til USD livepris:

$0.00616
$0.00616$0.00616
+0.16%1D
USD
Panther Protocol (ZKP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:10:49 (UTC+8)

Panther Protocol (ZKP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0061
$ 0.0061$ 0.0061
24 timer lav
$ 0.00624
$ 0.00624$ 0.00624
24 timer høy

$ 0.0061
$ 0.0061$ 0.0061

$ 0.00624
$ 0.00624$ 0.00624

$ 0.43908466599544116
$ 0.43908466599544116$ 0.43908466599544116

$ 0.006145137840510126
$ 0.006145137840510126$ 0.006145137840510126

+0.16%

+0.16%

-10.86%

-10.86%

Panther Protocol (ZKP) sanntidsprisen er $ 0.00616. I løpet av de siste 24 timene har ZKP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0061 og et toppnivå på $ 0.00624, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZKP er $ 0.43908466599544116, mens den rekordlave prisen er $ 0.006145137840510126.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZKP endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og -10.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Panther Protocol (ZKP) Markedsinformasjon

No.3940

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 198.26K
$ 198.26K$ 198.26K

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

361,989,711
361,989,711 361,989,711

0.00%

MATIC

Nåværende markedsverdi på Panther Protocol er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 198.26K. Den sirkulerende forsyningen på ZKP er 0.00, med en total tilgang på 361989711. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.16M.

Panther Protocol (ZKP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Panther Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000098+0.16%
30 dager$ -0.00144-18.95%
60 dager$ -0.00322-34.33%
90 dager$ -0.00308-33.34%
Panther Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte ZKP en endring på $ +0.0000098 (+0.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Panther Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00144 (-18.95%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Panther Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZKP en endring på $ -0.00322 (-34.33%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Panther Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00308-33.34% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Panther Protocol (ZKP)?

Sjekk ut Panther Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Panther Protocol (ZKP)

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

Panther Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Panther Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZKP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Panther Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Panther Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Panther Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Panther Protocol (ZKP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Panther Protocol (ZKP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Panther Protocol.

Sjekk Panther Protocolprisprognosen nå!

Panther Protocol (ZKP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Panther Protocol (ZKP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZKP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Panther Protocol (ZKP)

Leter du etter hvordan du kjøperPanther Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Panther Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZKP til lokale valutaer

1 Panther Protocol(ZKP) til VND
162.1004
1 Panther Protocol(ZKP) til AUD
A$0.0093016
1 Panther Protocol(ZKP) til GBP
0.0045584
1 Panther Protocol(ZKP) til EUR
0.005236
1 Panther Protocol(ZKP) til USD
$0.00616
1 Panther Protocol(ZKP) til MYR
RM0.025872
1 Panther Protocol(ZKP) til TRY
0.2548392
1 Panther Protocol(ZKP) til JPY
¥0.90552
1 Panther Protocol(ZKP) til ARS
ARS$9.0855072
1 Panther Protocol(ZKP) til RUB
0.5142984
1 Panther Protocol(ZKP) til INR
0.5426344
1 Panther Protocol(ZKP) til IDR
Rp102.6666256
1 Panther Protocol(ZKP) til KRW
8.6033024
1 Panther Protocol(ZKP) til PHP
0.351428
1 Panther Protocol(ZKP) til EGP
￡E.0.2966656
1 Panther Protocol(ZKP) til BRL
R$0.0327712
1 Panther Protocol(ZKP) til CAD
C$0.0084392
1 Panther Protocol(ZKP) til BDT
0.7499184
1 Panther Protocol(ZKP) til NGN
9.2077216
1 Panther Protocol(ZKP) til COP
$23.968868
1 Panther Protocol(ZKP) til ZAR
R.0.1067528
1 Panther Protocol(ZKP) til UAH
0.2545312
1 Panther Protocol(ZKP) til TZS
T.Sh.15.2474784
1 Panther Protocol(ZKP) til VES
Bs1.00408
1 Panther Protocol(ZKP) til CLP
$5.8828
1 Panther Protocol(ZKP) til PKR
Rs1.7484544
1 Panther Protocol(ZKP) til KZT
3.3350856
1 Panther Protocol(ZKP) til THB
฿0.1960728
1 Panther Protocol(ZKP) til TWD
NT$0.1861552
1 Panther Protocol(ZKP) til AED
د.إ0.0226072
1 Panther Protocol(ZKP) til CHF
Fr0.0048664
1 Panther Protocol(ZKP) til HKD
HK$0.0478632
1 Panther Protocol(ZKP) til AMD
֏2.357432
1 Panther Protocol(ZKP) til MAD
.د.م0.0555632
1 Panther Protocol(ZKP) til MXN
$0.113344
1 Panther Protocol(ZKP) til SAR
ريال0.0231
1 Panther Protocol(ZKP) til ETB
Br0.8843912
1 Panther Protocol(ZKP) til KES
KSh0.7957488
1 Panther Protocol(ZKP) til JOD
د.أ0.00436744
1 Panther Protocol(ZKP) til PLN
0.0222992
1 Panther Protocol(ZKP) til RON
лв0.0265496
1 Panther Protocol(ZKP) til SEK
kr0.057904
1 Panther Protocol(ZKP) til BGN
лв0.0102256
1 Panther Protocol(ZKP) til HUF
Ft2.0471528
1 Panther Protocol(ZKP) til CZK
0.127204
1 Panther Protocol(ZKP) til KWD
د.ك0.0018788
1 Panther Protocol(ZKP) til ILS
0.0205128
1 Panther Protocol(ZKP) til BOB
Bs0.0425656
1 Panther Protocol(ZKP) til AZN
0.010472
1 Panther Protocol(ZKP) til TJS
SM0.0576576
1 Panther Protocol(ZKP) til GEL
0.016632
1 Panther Protocol(ZKP) til AOA
Kz5.6152712
1 Panther Protocol(ZKP) til BHD
.د.ب0.00232232
1 Panther Protocol(ZKP) til BMD
$0.00616
1 Panther Protocol(ZKP) til DKK
kr0.039116
1 Panther Protocol(ZKP) til HNL
L0.1614536
1 Panther Protocol(ZKP) til MUR
0.2792944
1 Panther Protocol(ZKP) til NAD
$0.106876
1 Panther Protocol(ZKP) til NOK
kr0.0612304
1 Panther Protocol(ZKP) til NZD
$0.010472
1 Panther Protocol(ZKP) til PAB
B/.0.00616
1 Panther Protocol(ZKP) til PGK
K0.0257488
1 Panther Protocol(ZKP) til QAR
ر.ق0.0223608
1 Panther Protocol(ZKP) til RSD
дин.0.614152
1 Panther Protocol(ZKP) til UZS
soʻm76.0493272
1 Panther Protocol(ZKP) til ALL
L0.5079536
1 Panther Protocol(ZKP) til ANG
ƒ0.0110264
1 Panther Protocol(ZKP) til AWG
ƒ0.011088
1 Panther Protocol(ZKP) til BBD
$0.01232
1 Panther Protocol(ZKP) til BAM
KM0.0102256
1 Panther Protocol(ZKP) til BIF
Fr18.3876
1 Panther Protocol(ZKP) til BND
$0.0078848
1 Panther Protocol(ZKP) til BSD
$0.00616
1 Panther Protocol(ZKP) til JMD
$0.9881256
1 Panther Protocol(ZKP) til KHR
24.7389296
1 Panther Protocol(ZKP) til KMF
Fr2.57488
1 Panther Protocol(ZKP) til LAK
133.9130408
1 Panther Protocol(ZKP) til LKR
Rs1.8632768
1 Panther Protocol(ZKP) til MDL
L0.10164
1 Panther Protocol(ZKP) til MGA
Ar27.2565832
1 Panther Protocol(ZKP) til MOP
P0.0493416
1 Panther Protocol(ZKP) til MVR
0.094248
1 Panther Protocol(ZKP) til MWK
MK10.6944376
1 Panther Protocol(ZKP) til MZN
MT0.393624
1 Panther Protocol(ZKP) til NPR
Rs0.8680672
1 Panther Protocol(ZKP) til PYG
43.99472
1 Panther Protocol(ZKP) til RWF
Fr8.92584
1 Panther Protocol(ZKP) til SBD
$0.050512
1 Panther Protocol(ZKP) til SCR
0.0883344
1 Panther Protocol(ZKP) til SRD
$0.2346344
1 Panther Protocol(ZKP) til SVC
$0.0539
1 Panther Protocol(ZKP) til SZL
L0.106876
1 Panther Protocol(ZKP) til TMT
m0.02156
1 Panther Protocol(ZKP) til TND
د.ت0.0179256
1 Panther Protocol(ZKP) til TTD
$0.0417032
1 Panther Protocol(ZKP) til UGX
Sh21.60928
1 Panther Protocol(ZKP) til XAF
Fr3.43728
1 Panther Protocol(ZKP) til XCD
$0.016632
1 Panther Protocol(ZKP) til XOF
Fr3.43728
1 Panther Protocol(ZKP) til XPF
Fr0.62216
1 Panther Protocol(ZKP) til BWP
P0.0820512
1 Panther Protocol(ZKP) til BZD
$0.0123816
1 Panther Protocol(ZKP) til CVE
$0.5776848
1 Panther Protocol(ZKP) til DJF
Fr1.09648
1 Panther Protocol(ZKP) til DOP
$0.3820432
1 Panther Protocol(ZKP) til DZD
د.ج0.7980896
1 Panther Protocol(ZKP) til FJD
$0.01386
1 Panther Protocol(ZKP) til GNF
Fr53.5612
1 Panther Protocol(ZKP) til GTQ
Q0.0471856
1 Panther Protocol(ZKP) til GYD
$1.2892264
1 Panther Protocol(ZKP) til ISK
kr0.74536

Panther Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Panther Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Panther Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Panther Protocol

Hvor mye er Panther Protocol (ZKP) verdt i dag?
Live ZKP prisen i USD er 0.00616 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZKP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZKP til USD er $ 0.00616. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Panther Protocol?
Markedsverdien for ZKP er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZKP?
Den sirkulerende forsyningen av ZKP er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZKP ?
ZKP oppnådde en ATH-pris på 0.43908466599544116 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZKP?
ZKP så en ATL-pris på 0.006145137840510126 USD.
Hva er handelsvolumet til ZKP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZKP er $ 198.26K USD.
Vil ZKP gå høyere i år?
ZKP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZKP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:10:49 (UTC+8)

Panther Protocol (ZKP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ZKP-til-USD-kalkulator

Beløp

ZKP
ZKP
USD
USD

1 ZKP = 0.00616 USD

Handle ZKP

ZKPUSDT
$0.00616
$0.00616$0.00616
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker