BOSON Pris(BOSON)
Sanntids BOSON (BOSON) pris i dag er kr 0.0304, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BOSON til NOK konverteringssats er kr 0.0304 per BOSON.
BOSON rangerer for tiden som #1111 etter markedsverdi på kr 5.18M, med en sirkulerende forsyning på 170.46M BOSON. I løpet av de siste 24 timene BOSON har den blitt handlet mellom kr 0.0285(laveste) og kr 0.03186 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 67.3185901536, mens tidenes laveste notering var kr 0.1734675112164852648.
Kortsiktig har BOSON beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og +5.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 3.90K.
No.1111
85.23%
2021-04-08 00:00:00
ETH
Nåværende markedsverdi på BOSON er kr 5.18M, med et 24-timers handelsvolum på kr 3.90K. Den sirkulerende forsyningen på BOSON er 170.46M, med en total tilgang på 200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 6.08M.
0.00%
--
+5.04%
+5.04%
Spor prisendringene BOSON for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (NOK)
|Endring (%)
|I dag
|--
|--
|30 dager
|kr +0.0033
|+12.17%
|60 dager
|kr -0.00109
|-3.47%
|90 dager
|kr -0.00884
|-22.53%
I dag registrerte BOSON en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr +0.0033 (+12.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så BOSON en endring på kr -0.00109 (-3.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.00884-22.53% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
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I 2040 kan prisen på BOSON potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.
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Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.
For en mer dyptgående forståelse av BOSON, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|02-11 14:20:00
|Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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