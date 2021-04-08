BOSON pris i dag

Sanntids BOSON (BOSON) pris i dag er kr 0.0304, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BOSON til NOK konverteringssats er kr 0.0304 per BOSON.

BOSON rangerer for tiden som #1111 etter markedsverdi på kr 5.18M, med en sirkulerende forsyning på 170.46M BOSON. I løpet av de siste 24 timene BOSON har den blitt handlet mellom kr 0.0285(laveste) og kr 0.03186 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 67.3185901536, mens tidenes laveste notering var kr 0.1734675112164852648.

Kortsiktig har BOSON beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og +5.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 3.90K.

BOSON (BOSON) Markedsinformasjon

Rangering No.1111 Markedsverdi kr 5.18Mkr 5.18M kr 5.18M Volum (24 timer) kr 3.90Kkr 3.90K kr 3.90K Fullt utvannet markedsverdi kr 6.08Mkr 6.08M kr 6.08M Opplagsforsyning 170.46M 170.46M 170.46M Maksimal forsyning 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Total forsyning 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Opplagsforsyning 85.23% Utstedelsesdato 2021-04-08 00:00:00 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på BOSON er kr 5.18M, med et 24-timers handelsvolum på kr 3.90K. Den sirkulerende forsyningen på BOSON er 170.46M, med en total tilgang på 200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 6.08M.