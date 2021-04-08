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Sanntidspris for BOSON er i dag 0.0304 NOK.BOSON markedsverdien er 5,182,090.24952397936 NOK. Spor sanntids BOSON til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for BOSON er i dag 0.0304 NOK.BOSON markedsverdien er 5,182,090.24952397936 NOK. Spor sanntids BOSON til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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BOSON Pris(BOSON)

1 BOSON til NOK livepris:

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NOK
BOSON (BOSON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-19 05:55:08 (UTC+8)

BOSON pris i dag

Sanntids BOSON (BOSON) pris i dag er kr 0.0304, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BOSON til NOK konverteringssats er kr 0.0304 per BOSON.

BOSON rangerer for tiden som #1111 etter markedsverdi på kr 5.18M, med en sirkulerende forsyning på 170.46M BOSON. I løpet av de siste 24 timene BOSON har den blitt handlet mellom kr 0.0285(laveste) og kr 0.03186 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 67.3185901536, mens tidenes laveste notering var kr 0.1734675112164852648.

Kortsiktig har BOSON beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og +5.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 3.90K.

BOSON (BOSON) Markedsinformasjon

No.1111

kr 5.18M
kr 5.18Mkr 5.18M

kr 3.90K
kr 3.90Kkr 3.90K

kr 6.08M
kr 6.08Mkr 6.08M

170.46M
170.46M 170.46M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

85.23%

2021-04-08 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på BOSON er kr 5.18M, med et 24-timers handelsvolum på kr 3.90K. Den sirkulerende forsyningen på BOSON er 170.46M, med en total tilgang på 200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 6.08M.

BOSON prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.0285
kr 0.0285kr 0.0285
24 timer lav
kr 0.03186
kr 0.03186kr 0.03186
24 timer høy

kr 0.0285
kr 0.0285kr 0.0285

kr 0.03186
kr 0.03186kr 0.03186

kr 67.3185901536
kr 67.3185901536kr 67.3185901536

kr 0.1734675112164852648
kr 0.1734675112164852648kr 0.1734675112164852648

0.00%

--

+5.04%

+5.04%

BOSON (BOSON) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene BOSON for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr +0.0033+12.17%
60 dagerkr -0.00109-3.47%
90 dagerkr -0.00884-22.53%
BOSON Prisendring i dag

I dag registrerte BOSON en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BOSON 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr +0.0033 (+12.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BOSON 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BOSON en endring på kr -0.00109 (-3.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BOSON 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.00884-22.53% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for BOSON

BOSON (BOSON) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOSON for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
BOSON (BOSON) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på BOSON potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris BOSON som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for BOSON prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på BOSON Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere BOSON i Norge

Klar til å komme i gang med BOSON? Kjøp av BOSON er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper BOSON. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte BOSON (BOSON) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil BOSON umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe BOSON (BOSON) Guide

Hva kan du gjøre med BOSON

Å eie BOSON lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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Å kjøpe BOSON (BOSON) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Hva er BOSON (BOSON)

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

BOSON Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BOSON, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BOSON nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemE-commerce

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Siden sist oppdatert: 2026-06-19 05:55:08 (UTC+8)

BOSON (BOSON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om BOSON

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Par
Pris
24h endring
24h volum
BOSON/USDT
kr0.295488
kr0.295488kr0.295488
0.00%
0.00% (USDT)

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Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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