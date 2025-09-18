Dagens Lorenzo Protocol livepris er 0.07904 USD. Spor prisoppdateringer for BANK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BANK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lorenzo Protocol livepris er 0.07904 USD. Spor prisoppdateringer for BANK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BANK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Lorenzo Protocol Pris(BANK)

1 BANK til USD livepris:

$0.07904
$0.07904
0.00%1D
USD
Lorenzo Protocol (BANK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:00:46 (UTC+8)

Lorenzo Protocol (BANK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.07586
$ 0.07586
24 timer lav
$ 0.08603
$ 0.08603
24 timer høy

$ 0.07586
$ 0.07586

$ 0.08603
$ 0.08603

$ 0.10157336769733219
$ 0.10157336769733219

$ 0.018389388782512995
$ 0.018389388782512995

-0.81%

0.00%

+12.81%

+12.81%

Lorenzo Protocol (BANK) sanntidsprisen er $ 0.07904. I løpet av de siste 24 timene har BANK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07586 og et toppnivå på $ 0.08603, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BANK er $ 0.10157336769733219, mens den rekordlave prisen er $ 0.018389388782512995.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BANK endret seg med -0.81% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +12.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lorenzo Protocol (BANK) Markedsinformasjon

No.1043

$ 13.80M
$ 13.80M

$ 143.07K
$ 143.07K

$ 165.98M
$ 165.98M

174.65M
174.65M

2,100,000,000
2,100,000,000

527,916,666.6666667
527,916,666.6666667

8.31%

BSC

Nåværende markedsverdi på Lorenzo Protocol er $ 13.80M, med et 24-timers handelsvolum på $ 143.07K. Den sirkulerende forsyningen på BANK er 174.65M, med en total tilgang på 527916666.6666667. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 165.98M.

Lorenzo Protocol (BANK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Lorenzo Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.0243+44.39%
60 dager$ +0.01605+25.48%
90 dager$ +0.03466+78.09%
Lorenzo Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte BANK en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Lorenzo Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0243 (+44.39%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Lorenzo Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BANK en endring på $ +0.01605 (+25.48%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Lorenzo Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.03466+78.09% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Lorenzo Protocol (BANK)?

Sjekk ut Lorenzo Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Lorenzo Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Lorenzo Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BANK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Lorenzo Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Lorenzo Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Lorenzo Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lorenzo Protocol (BANK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lorenzo Protocol (BANK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lorenzo Protocol.

Sjekk Lorenzo Protocolprisprognosen nå!

Lorenzo Protocol (BANK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lorenzo Protocol (BANK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BANK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Lorenzo Protocol (BANK)

Leter du etter hvordan du kjøperLorenzo Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Lorenzo Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BANK til lokale valutaer

1 Lorenzo Protocol(BANK) til VND
2,079.9376
1 Lorenzo Protocol(BANK) til AUD
A$0.1193504
1 Lorenzo Protocol(BANK) til GBP
0.0584896
1 Lorenzo Protocol(BANK) til EUR
0.067184
1 Lorenzo Protocol(BANK) til USD
$0.07904
1 Lorenzo Protocol(BANK) til MYR
RM0.331968
1 Lorenzo Protocol(BANK) til TRY
3.2698848
1 Lorenzo Protocol(BANK) til JPY
¥11.61888
1 Lorenzo Protocol(BANK) til ARS
ARS$116.5776768
1 Lorenzo Protocol(BANK) til RUB
6.59984
1 Lorenzo Protocol(BANK) til INR
6.9626336
1 Lorenzo Protocol(BANK) til IDR
Rp1,317.3328064
1 Lorenzo Protocol(BANK) til KRW
110.545344
1 Lorenzo Protocol(BANK) til PHP
4.5108128
1 Lorenzo Protocol(BANK) til EGP
￡E.3.8065664
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BRL
R$0.4204928
1 Lorenzo Protocol(BANK) til CAD
C$0.1082848
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BDT
9.6223296
1 Lorenzo Protocol(BANK) til NGN
118.1458304
1 Lorenzo Protocol(BANK) til COP
$308.75
1 Lorenzo Protocol(BANK) til ZAR
R.1.3705536
1 Lorenzo Protocol(BANK) til UAH
3.2659328
1 Lorenzo Protocol(BANK) til TZS
T.Sh.195.6429696
1 Lorenzo Protocol(BANK) til VES
Bs12.88352
1 Lorenzo Protocol(BANK) til CLP
$75.4832
1 Lorenzo Protocol(BANK) til PKR
Rs22.4347136
1 Lorenzo Protocol(BANK) til KZT
42.7930464
1 Lorenzo Protocol(BANK) til THB
฿2.5182144
1 Lorenzo Protocol(BANK) til TWD
NT$2.3893792
1 Lorenzo Protocol(BANK) til AED
د.إ0.2900768
1 Lorenzo Protocol(BANK) til CHF
Fr0.0624416
1 Lorenzo Protocol(BANK) til HKD
HK$0.6141408
1 Lorenzo Protocol(BANK) til AMD
֏30.248608
1 Lorenzo Protocol(BANK) til MAD
.د.م0.7129408
1 Lorenzo Protocol(BANK) til MXN
$1.4519648
1 Lorenzo Protocol(BANK) til SAR
ريال0.2964
1 Lorenzo Protocol(BANK) til ETB
Br11.3477728
1 Lorenzo Protocol(BANK) til KES
KSh10.2103872
1 Lorenzo Protocol(BANK) til JOD
د.أ0.05603936
1 Lorenzo Protocol(BANK) til PLN
0.2869152
1 Lorenzo Protocol(BANK) til RON
лв0.3414528
1 Lorenzo Protocol(BANK) til SEK
kr0.7437664
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BGN
лв0.1312064
1 Lorenzo Protocol(BANK) til HUF
Ft26.3108352
1 Lorenzo Protocol(BANK) til CZK
1.6353376
1 Lorenzo Protocol(BANK) til KWD
د.ك0.0241072
1 Lorenzo Protocol(BANK) til ILS
0.2632032
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BOB
Bs0.5461664
1 Lorenzo Protocol(BANK) til AZN
0.134368
1 Lorenzo Protocol(BANK) til TJS
SM0.7398144
1 Lorenzo Protocol(BANK) til GEL
0.213408
1 Lorenzo Protocol(BANK) til AOA
Kz72.0504928
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BHD
.د.ب0.02979808
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BMD
$0.07904
1 Lorenzo Protocol(BANK) til DKK
kr0.501904
1 Lorenzo Protocol(BANK) til HNL
L2.0716384
1 Lorenzo Protocol(BANK) til MUR
3.5836736
1 Lorenzo Protocol(BANK) til NAD
$1.371344
1 Lorenzo Protocol(BANK) til NOK
kr0.786448
1 Lorenzo Protocol(BANK) til NZD
$0.134368
1 Lorenzo Protocol(BANK) til PAB
B/.0.07904
1 Lorenzo Protocol(BANK) til PGK
K0.3303872
1 Lorenzo Protocol(BANK) til QAR
ر.ق0.2869152
1 Lorenzo Protocol(BANK) til RSD
дин.7.8850304
1 Lorenzo Protocol(BANK) til UZS
soʻm975.8017568
1 Lorenzo Protocol(BANK) til ALL
L6.5176384
1 Lorenzo Protocol(BANK) til ANG
ƒ0.1414816
1 Lorenzo Protocol(BANK) til AWG
ƒ0.142272
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BBD
$0.15808
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BAM
KM0.1312064
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BIF
Fr235.9344
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BND
$0.1011712
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BSD
$0.07904
1 Lorenzo Protocol(BANK) til JMD
$12.6788064
1 Lorenzo Protocol(BANK) til KHR
317.4293824
1 Lorenzo Protocol(BANK) til KMF
Fr33.03872
1 Lorenzo Protocol(BANK) til LAK
1,718.2608352
1 Lorenzo Protocol(BANK) til LKR
Rs23.9080192
1 Lorenzo Protocol(BANK) til MDL
L1.30416
1 Lorenzo Protocol(BANK) til MGA
Ar349.7338208
1 Lorenzo Protocol(BANK) til MOP
P0.6331104
1 Lorenzo Protocol(BANK) til MVR
1.209312
1 Lorenzo Protocol(BANK) til MWK
MK137.2221344
1 Lorenzo Protocol(BANK) til MZN
MT5.050656
1 Lorenzo Protocol(BANK) til NPR
Rs11.1383168
1 Lorenzo Protocol(BANK) til PYG
564.50368
1 Lorenzo Protocol(BANK) til RWF
Fr114.52896
1 Lorenzo Protocol(BANK) til SBD
$0.648128
1 Lorenzo Protocol(BANK) til SCR
1.2029888
1 Lorenzo Protocol(BANK) til SRD
$3.0106336
1 Lorenzo Protocol(BANK) til SVC
$0.6916
1 Lorenzo Protocol(BANK) til SZL
L1.371344
1 Lorenzo Protocol(BANK) til TMT
m0.27664
1 Lorenzo Protocol(BANK) til TND
د.ت0.2300064
1 Lorenzo Protocol(BANK) til TTD
$0.5351008
1 Lorenzo Protocol(BANK) til UGX
Sh277.27232
1 Lorenzo Protocol(BANK) til XAF
Fr44.10432
1 Lorenzo Protocol(BANK) til XCD
$0.213408
1 Lorenzo Protocol(BANK) til XOF
Fr44.10432
1 Lorenzo Protocol(BANK) til XPF
Fr7.98304
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BWP
P1.0528128
1 Lorenzo Protocol(BANK) til BZD
$0.1588704
1 Lorenzo Protocol(BANK) til CVE
$7.4123712
1 Lorenzo Protocol(BANK) til DJF
Fr14.06912
1 Lorenzo Protocol(BANK) til DOP
$4.9020608
1 Lorenzo Protocol(BANK) til DZD
د.ج10.2404224
1 Lorenzo Protocol(BANK) til FJD
$0.17784
1 Lorenzo Protocol(BANK) til GNF
Fr687.2528
1 Lorenzo Protocol(BANK) til GTQ
Q0.6054464
1 Lorenzo Protocol(BANK) til GYD
$16.5422816
1 Lorenzo Protocol(BANK) til ISK
kr9.56384

Lorenzo Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Lorenzo Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Lorenzo Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Lorenzo Protocol

Hvor mye er Lorenzo Protocol (BANK) verdt i dag?
Live BANK prisen i USD er 0.07904 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BANK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BANK til USD er $ 0.07904. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lorenzo Protocol?
Markedsverdien for BANK er $ 13.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BANK?
Den sirkulerende forsyningen av BANK er 174.65M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBANK ?
BANK oppnådde en ATH-pris på 0.10157336769733219 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BANK?
BANK så en ATL-pris på 0.018389388782512995 USD.
Hva er handelsvolumet til BANK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BANK er $ 143.07K USD.
Vil BANK gå høyere i år?
BANK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BANK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:00:46 (UTC+8)

Lorenzo Protocol (BANK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

