AKEDO pris i dag

Sanntids AKEDO (AKE) pris i dag er $ 0.000322, med en 5.21% endring de siste 24 timene. Nåværende AKE til USD konverteringssats er $ 0.000322 per AKE.

AKEDO rangerer for tiden som #1132 etter markedsverdi på $ 7.34M, med en sirkulerende forsyning på 22.80B AKE. I løpet av de siste 24 timene AKE har den blitt handlet mellom $ 0.0003211(laveste) og $ 0.0003512 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.003244164590350006, mens tidenes laveste notering var $ 0.000326627666681915.

Kortsiktig har AKE beveget seg -3.71% i løpet av den siste timen og -38.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 273.86K.

AKEDO (AKE) Markedsinformasjon

Rangering No.1132 Markedsverdi $ 7.34M$ 7.34M $ 7.34M Volum (24 timer) $ 273.86K$ 273.86K $ 273.86K Fullt utvannet markedsverdi $ 32.20M$ 32.20M $ 32.20M Opplagsforsyning 22.80B 22.80B 22.80B Maksimal forsyning 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Total forsyning 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Opplagsforsyning 22.79% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på AKEDO er $ 7.34M, med et 24-timers handelsvolum på $ 273.86K. Den sirkulerende forsyningen på AKE er 22.80B, med en total tilgang på 100000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.20M.