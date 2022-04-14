BOBO (BOBO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BOBO (BOBO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BOBO (BOBO) Informasjon Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions. Offisiell nettside: https://www.bobothebear.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295 Kjøp BOBO nå!

BOBO (BOBO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOBO (BOBO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.68M Total forsyning: $ 66.48T Sirkulerende forsyning: $ 66.13T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.79M All-time high: $ 0.0000036 All-Time Low: $ 0.00000000004584169 Nåværende pris: $ 0.000000388318 Lær mer om BOBO (BOBO) pris

BOBO (BOBO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOBO (BOBO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOBO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOBO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOBOs tokenomics, kan du utforske BOBO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BOBO Interessert i å legge til BOBO (BOBO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BOBO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BOBO på MEXC nå!

BOBO (BOBO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BOBO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BOBO nå!

BOBO prisforutsigelse Vil du vite hvor BOBO kan være på vei? Vår BOBO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOBO tokenets prisforutsigelse nå!

