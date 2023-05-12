BOBO

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

NavnBOBO

RangeringNo.839

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning66,134,444,313,649

Maksimal forsyning69,000,000,000,000

Total forsyning66,484,444,313,649

Opplagsforsyning0.9584%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.000003496956583032,2024-06-12

Laveste pris0.00000000004584169,2023-05-12

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonBobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
BOBO/USDT
BOBO
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (BOBO)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
BOBO/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (BOBO)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...