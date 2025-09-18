Hva er BOBO (BOBO)

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

BOBO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen av å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



BOBO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BOBO (BOBO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BOBO (BOBO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BOBO.

BOBO (BOBO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BOBO (BOBO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOBO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BOBO (BOBO)

Leter du etter hvordan du kjøperBOBO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BOBO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BOBO til lokale valutaer

BOBO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BOBO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om BOBO Hvor mye er BOBO (BOBO) verdt i dag? Live BOBO prisen i USD er 0.000000435236 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BOBO-til-USD-pris? $ 0.000000435236 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BOBO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BOBO? Markedsverdien for BOBO er $ 28.78M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BOBO? Den sirkulerende forsyningen av BOBO er 66.13T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOBO ? BOBO oppnådde en ATH-pris på 0.000003496956583032 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BOBO? BOBO så en ATL-pris på 0.00000000004584169 USD . Hva er handelsvolumet til BOBO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOBO er $ 20.44K USD . Vil BOBO gå høyere i år? BOBO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOBO prisprognosen for en mer grundig analyse.

