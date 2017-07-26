Hva er Binance Coin (BNB)

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

Binance Coin (BNB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Binance Coin (BNB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BNB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Binance Coin Hvor mye er Binance Coin (BNB) verdt i dag? Live BNB prisen i USD er 978.17 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BNB-til-USD-pris? $ 978.17 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BNB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Binance Coin? Markedsverdien for BNB er $ 136.15B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BNB? Den sirkulerende forsyningen av BNB er 139.19M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBNB ? BNB oppnådde en ATH-pris på 1,005.2922219595788 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BNB? BNB så en ATL-pris på 0.09610939770936966 USD . Hva er handelsvolumet til BNB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BNB er $ 20.84M USD . Vil BNB gå høyere i år? BNB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BNB prisprognosen for en mer grundig analyse.

Binance Coin (BNB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

