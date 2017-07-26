Dagens Binance Coin livepris er 978.17 USD. Spor prisoppdateringer for BNB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Binance Coin livepris er 978.17 USD. Spor prisoppdateringer for BNB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Binance Coin Logo

Binance Coin Pris(BNB)

1 BNB til USD livepris:

-0.43%1D
USD
Binance Coin (BNB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:35:29 (UTC+8)

Binance Coin (BNB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.30%

-0.43%

+5.91%

+5.91%

Binance Coin (BNB) sanntidsprisen er $ 978.17. I løpet av de siste 24 timene har BNB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 974.23 og et toppnivå på $ 1,002.96, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNB er $ 1,005.2922219595788, mens den rekordlave prisen er $ 0.09610939770936966.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNB endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -0.43% over 24 timer og +5.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Binance Coin (BNB) Markedsinformasjon

No.5

3.34%

2017-07-26 00:00:00

$ 0.15
$ 0.15$ 0.15

BNB

Nåværende markedsverdi på Binance Coin er $ 136.15B, med et 24-timers handelsvolum på $ 20.84M. Den sirkulerende forsyningen på BNB er 139.19M, med en total tilgang på 139186736.95. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.15B.

Binance Coin (BNB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Binance Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -4.2257-0.43%
30 dager$ +124.9+14.63%
60 dager$ +221.07+29.19%
90 dager$ +347.12+55.00%
Binance Coin Prisendring i dag

I dag registrerte BNB en endring på $ -4.2257 (-0.43%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Binance Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +124.9 (+14.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Binance Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BNB en endring på $ +221.07 (+29.19%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Binance Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +347.12+55.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Binance Coin (BNB)?

Sjekk ut Binance Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Binance Coin (BNB)

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

Binance Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Binance Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BNB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Binance Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Binance Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Binance Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Binance Coin (BNB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Binance Coin (BNB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Binance Coin.

Sjekk Binance Coinprisprognosen nå!

Binance Coin (BNB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Binance Coin (BNB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BNB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Binance Coin (BNB)

Leter du etter hvordan du kjøperBinance Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Binance Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BNB til lokale valutaer

Binance Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Binance Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Binance Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Binance Coin

Hvor mye er Binance Coin (BNB) verdt i dag?
Live BNB prisen i USD er 978.17 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BNB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BNB til USD er $ 978.17. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Binance Coin?
Markedsverdien for BNB er $ 136.15B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BNB?
Den sirkulerende forsyningen av BNB er 139.19M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBNB ?
BNB oppnådde en ATH-pris på 1,005.2922219595788 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BNB?
BNB så en ATL-pris på 0.09610939770936966 USD.
Hva er handelsvolumet til BNB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BNB er $ 20.84M USD.
Vil BNB gå høyere i år?
BNB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BNB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:35:29 (UTC+8)

