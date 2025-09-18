Hva er Bubblemaps (BMT)

Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

Bubblemaps (BMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bubblemaps (BMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Bubblemaps Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bubblemaps, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Bubblemaps Hvor mye er Bubblemaps (BMT) verdt i dag? Live BMT prisen i USD er 0.06838 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BMT-til-USD-pris? $ 0.06838 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BMT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bubblemaps? Markedsverdien for BMT er $ 29.80M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BMT? Den sirkulerende forsyningen av BMT er 435.74M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBMT ? BMT oppnådde en ATH-pris på 0.3212330971816307 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BMT? BMT så en ATL-pris på 0.0601112895696419 USD . Hva er handelsvolumet til BMT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BMT er $ 1.18M USD . Vil BMT gå høyere i år? BMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BMT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Bubblemaps (BMT) Viktige bransjeoppdateringer

