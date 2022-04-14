Bubblemaps (BMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bubblemaps (BMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bubblemaps (BMT) Informasjon Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data. Offisiell nettside: https://bubblemaps.io Teknisk dokument: https://wiki.bubblemaps.io Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FQgtfugBdpFN7PZ6NdPrZpVLDBrPGxXesi4gVu3vErhY Kjøp BMT nå!

Bubblemaps (BMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bubblemaps (BMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.31M $ 32.31M $ 32.31M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 437.77M $ 437.77M $ 437.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 73.81M $ 73.81M $ 73.81M All-time high: $ 0.34814 $ 0.34814 $ 0.34814 All-Time Low: $ 0.0601112895696419 $ 0.0601112895696419 $ 0.0601112895696419 Nåværende pris: $ 0.07381 $ 0.07381 $ 0.07381 Lær mer om Bubblemaps (BMT) pris

Bubblemaps (BMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bubblemaps (BMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BMTs tokenomics, kan du utforske BMT tokenets livepris!

Bubblemaps (BMT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BMT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BMT nå!

BMT prisforutsigelse Vil du vite hvor BMT kan være på vei? Vår BMT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BMT tokenets prisforutsigelse nå!

