CreatorBid (BID) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CreatorBid (BID), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CreatorBid (BID) Informasjon Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership. Offisiell nettside: https://creator.bid/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xa1832f7F4e534aE557f9B5AB76dE54B1873e498B Kjøp BID nå!

CreatorBid (BID) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CreatorBid (BID), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.22M $ 25.22M $ 25.22M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 269.30M $ 269.30M $ 269.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 93.65M $ 93.65M $ 93.65M All-time high: $ 0.2739 $ 0.2739 $ 0.2739 All-Time Low: $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 Nåværende pris: $ 0.09365 $ 0.09365 $ 0.09365 Lær mer om CreatorBid (BID) pris

CreatorBid (BID) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CreatorBid (BID) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BID tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BID tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIDs tokenomics, kan du utforske BID tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BID Interessert i å legge til CreatorBid (BID) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BID, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BID på MEXC nå!

CreatorBid (BID) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BID hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BID nå!

BID prisforutsigelse Vil du vite hvor BID kan være på vei? Vår BID prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BID tokenets prisforutsigelse nå!

