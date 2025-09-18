Dagens CreatorBid livepris er 0.09626 USD. Spor prisoppdateringer for BID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BID pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CreatorBid livepris er 0.09626 USD. Spor prisoppdateringer for BID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BID pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 BID til USD livepris:

$0.09632
$0.09632$0.09632
+1.62%1D
USD
CreatorBid (BID) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:51:23 (UTC+8)

CreatorBid (BID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.09292
$ 0.09292$ 0.09292
24 timer lav
$ 0.10166
$ 0.10166$ 0.10166
24 timer høy

$ 0.09292
$ 0.09292$ 0.09292

$ 0.10166
$ 0.10166$ 0.10166

$ 0.31888185183104717
$ 0.31888185183104717$ 0.31888185183104717

$ 0.021154434890063488
$ 0.021154434890063488$ 0.021154434890063488

+0.88%

+1.62%

-7.49%

-7.49%

CreatorBid (BID) sanntidsprisen er $ 0.09626. I løpet av de siste 24 timene har BID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09292 og et toppnivå på $ 0.10166, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BID er $ 0.31888185183104717, mens den rekordlave prisen er $ 0.021154434890063488.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BID endret seg med +0.88% i løpet av den siste timen, +1.62% over 24 timer og -7.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CreatorBid (BID) Markedsinformasjon

No.828

$ 25.92M
$ 25.92M$ 25.92M

$ 151.37K
$ 151.37K$ 151.37K

$ 96.26M
$ 96.26M$ 96.26M

269.30M
269.30M 269.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.93%

BSC

Nåværende markedsverdi på CreatorBid er $ 25.92M, med et 24-timers handelsvolum på $ 151.37K. Den sirkulerende forsyningen på BID er 269.30M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.26M.

CreatorBid (BID) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CreatorBid for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0015355+1.62%
30 dager$ +0.02201+29.64%
60 dager$ +0.01036+12.06%
90 dager$ -0.00546-5.37%
CreatorBid Prisendring i dag

I dag registrerte BID en endring på $ +0.0015355 (+1.62%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CreatorBid 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.02201 (+29.64%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CreatorBid 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BID en endring på $ +0.01036 (+12.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CreatorBid 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00546-5.37% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CreatorBid (BID)?

Sjekk ut CreatorBid Prishistorikk-siden nå.

Hva er CreatorBid (BID)

Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.

CreatorBid er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CreatorBid investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BID Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CreatorBid på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CreatorBid kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CreatorBid Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CreatorBid (BID) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CreatorBid (BID) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CreatorBid.

Sjekk CreatorBidprisprognosen nå!

CreatorBid (BID) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CreatorBid (BID) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BID tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CreatorBid (BID)

Leter du etter hvordan du kjøperCreatorBid? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CreatorBid på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BID til lokale valutaer

CreatorBid Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CreatorBid, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell CreatorBid nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om CreatorBid

Hvor mye er CreatorBid (BID) verdt i dag?
Live BID prisen i USD er 0.09626 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BID-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BID til USD er $ 0.09626. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CreatorBid?
Markedsverdien for BID er $ 25.92M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BID?
Den sirkulerende forsyningen av BID er 269.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBID ?
BID oppnådde en ATH-pris på 0.31888185183104717 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BID?
BID så en ATL-pris på 0.021154434890063488 USD.
Hva er handelsvolumet til BID?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BID er $ 151.37K USD.
Vil BID gå høyere i år?
BID kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BID prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:51:23 (UTC+8)

