Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.

RangeringNo.880

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.37%

Opplagsforsyning269,300,128.899736

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.2693%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.31888185183104717,2025-01-23

Laveste pris0.021154434890063488,2025-03-16

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonCreator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.

Sektor

Sosiale medier

