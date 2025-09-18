Dagens Bert livepris er 0.062598 USD. Spor prisoppdateringer for BERT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BERT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bert livepris er 0.062598 USD. Spor prisoppdateringer for BERT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BERT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bert Logo

Bert Pris(BERT)

1 BERT til USD livepris:

$0.062209
-8.19%1D
USD
Bert (BERT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:52:46 (UTC+8)

Bert (BERT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0622
24 timer lav
$ 0.073219
24 timer høy

$ 0.0622
$ 0.073219
$ 0.19060749447150313
$ 0.000009527614947582
-1.92%

-8.19%

-1.74%

-1.74%

Bert (BERT) sanntidsprisen er $ 0.062598. I løpet av de siste 24 timene har BERT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0622 og et toppnivå på $ 0.073219, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BERT er $ 0.19060749447150313, mens den rekordlave prisen er $ 0.000009527614947582.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BERT endret seg med -1.92% i løpet av den siste timen, -8.19% over 24 timer og -1.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bert (BERT) Markedsinformasjon

No.511

$ 60.52M
$ 280.93K
$ 61.34M
966.75M
979,947,881
979,946,262.03
98.65%

SOL

Nåværende markedsverdi på Bert er $ 60.52M, med et 24-timers handelsvolum på $ 280.93K. Den sirkulerende forsyningen på BERT er 966.75M, med en total tilgang på 979946262.03. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.34M.

Bert (BERT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bert for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00554941-8.19%
30 dager$ +0.002295+3.80%
60 dager$ +0.009864+18.70%
90 dager$ +0.041035+190.30%
Bert Prisendring i dag

I dag registrerte BERT en endring på $ -0.00554941 (-8.19%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bert 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.002295 (+3.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bert 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BERT en endring på $ +0.009864 (+18.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bert 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.041035+190.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bert (BERT)?

Sjekk ut Bert Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bert (BERT)

Bert is a meme coin on the Solana chain.

Bert er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bert investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BERT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bert på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bert kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bert Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bert (BERT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bert (BERT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bert.

Sjekk Bertprisprognosen nå!

Bert (BERT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bert (BERT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BERT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bert (BERT)

Leter du etter hvordan du kjøperBert? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bert på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BERT til lokale valutaer

Bert Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bert, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Bert nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bert

Hvor mye er Bert (BERT) verdt i dag?
Live BERT prisen i USD er 0.062598 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BERT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BERT til USD er $ 0.062598. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bert?
Markedsverdien for BERT er $ 60.52M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BERT?
Den sirkulerende forsyningen av BERT er 966.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBERT ?
BERT oppnådde en ATH-pris på 0.19060749447150313 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BERT?
BERT så en ATL-pris på 0.000009527614947582 USD.
Hva er handelsvolumet til BERT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BERT er $ 280.93K USD.
Vil BERT gå høyere i år?
BERT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BERT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:52:46 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

