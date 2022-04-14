Bert (BERT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bert (BERT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bert (BERT) Informasjon Bert is a meme coin on the Solana chain. Offisiell nettside: https://bertcto.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HgBRWfYxEfvPhtqkaeymCQtHCrKE46qQ43pKe8HCpump Kjøp BERT nå!

Bert (BERT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bert (BERT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.87M $ 54.87M $ 54.87M Total forsyning: $ 979.95M $ 979.95M $ 979.95M Sirkulerende forsyning: $ 966.75M $ 966.75M $ 966.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.62M $ 55.62M $ 55.62M All-time high: $ 0.2183 $ 0.2183 $ 0.2183 All-Time Low: $ 0.000009527614947582 $ 0.000009527614947582 $ 0.000009527614947582 Nåværende pris: $ 0.056755 $ 0.056755 $ 0.056755 Lær mer om Bert (BERT) pris

Bert (BERT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bert (BERT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BERT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BERT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BERTs tokenomics, kan du utforske BERT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BERT Interessert i å legge til Bert (BERT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BERT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BERT på MEXC nå!

Bert (BERT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BERT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BERT nå!

BERT prisforutsigelse Vil du vite hvor BERT kan være på vei? Vår BERT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BERT tokenets prisforutsigelse nå!

