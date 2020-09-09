Hva er Bella (BEL)

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Folk spør også: Andre spørsmål om Bella Hvor mye er Bella (BEL) verdt i dag? Live BEL prisen i USD er 0.2541 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BEL-til-USD-pris? $ 0.2541 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BEL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bella? Markedsverdien for BEL er $ 20.33M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BEL? Den sirkulerende forsyningen av BEL er 80.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBEL ? BEL oppnådde en ATH-pris på 10.0337760204 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BEL? BEL så en ATL-pris på 0.1970319058818738 USD . Hva er handelsvolumet til BEL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BEL er $ 386.64K USD . Vil BEL gå høyere i år? BEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BEL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Bella (BEL) Viktige bransjeoppdateringer

