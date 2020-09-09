Dagens Bella livepris er 0.2541 USD. Spor prisoppdateringer for BEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bella livepris er 0.2541 USD. Spor prisoppdateringer for BEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BEL

BEL Prisinformasjon

BEL teknisk dokument

BEL Offisiell nettside

BEL tokenomics

BEL Prisprognose

BEL-historikk

BEL Kjøpeguide

BEL-til-fiat-valutakonverter

BEL Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bella Logo

Bella Pris(BEL)

1 BEL til USD livepris:

$0.2541
$0.2541$0.2541
-0.43%1D
USD
Bella (BEL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:34:17 (UTC+8)

Bella (BEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2527
$ 0.2527$ 0.2527
24 timer lav
$ 0.2673
$ 0.2673$ 0.2673
24 timer høy

$ 0.2527
$ 0.2527$ 0.2527

$ 0.2673
$ 0.2673$ 0.2673

$ 10.0337760204
$ 10.0337760204$ 10.0337760204

$ 0.1970319058818738
$ 0.1970319058818738$ 0.1970319058818738

+0.03%

-0.43%

-3.32%

-3.32%

Bella (BEL) sanntidsprisen er $ 0.2541. I løpet av de siste 24 timene har BEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2527 og et toppnivå på $ 0.2673, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEL er $ 10.0337760204, mens den rekordlave prisen er $ 0.1970319058818738.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEL endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.43% over 24 timer og -3.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bella (BEL) Markedsinformasjon

No.912

$ 20.33M
$ 20.33M$ 20.33M

$ 386.64K
$ 386.64K$ 386.64K

$ 25.41M
$ 25.41M$ 25.41M

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

2020-09-09 00:00:00

$ 0.75
$ 0.75$ 0.75

ETH

Nåværende markedsverdi på Bella er $ 20.33M, med et 24-timers handelsvolum på $ 386.64K. Den sirkulerende forsyningen på BEL er 80.00M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.41M.

Bella (BEL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bella for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001097-0.43%
30 dager$ -0.003-1.17%
60 dager$ -0.0556-17.96%
90 dager$ +0.0287+12.73%
Bella Prisendring i dag

I dag registrerte BEL en endring på $ -0.001097 (-0.43%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bella 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.003 (-1.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bella 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BEL en endring på $ -0.0556 (-17.96%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bella 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0287+12.73% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bella (BEL)?

Sjekk ut Bella Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bella (BEL)

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Bella er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bella investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BEL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bella på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bella kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bella Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bella (BEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bella (BEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bella.

Sjekk Bellaprisprognosen nå!

Bella (BEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bella (BEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bella (BEL)

Leter du etter hvordan du kjøperBella? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bella på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BEL til lokale valutaer

1 Bella(BEL) til VND
6,686.6415
1 Bella(BEL) til AUD
A$0.383691
1 Bella(BEL) til GBP
0.188034
1 Bella(BEL) til EUR
0.215985
1 Bella(BEL) til USD
$0.2541
1 Bella(BEL) til MYR
RM1.06722
1 Bella(BEL) til TRY
10.514658
1 Bella(BEL) til JPY
¥37.3527
1 Bella(BEL) til ARS
ARS$374.777172
1 Bella(BEL) til RUB
21.21735
1 Bella(BEL) til INR
22.383669
1 Bella(BEL) til IDR
Rp4,234.998306
1 Bella(BEL) til KRW
354.886224
1 Bella(BEL) til PHP
14.491323
1 Bella(BEL) til EGP
￡E.12.239997
1 Bella(BEL) til BRL
R$1.351812
1 Bella(BEL) til CAD
C$0.348117
1 Bella(BEL) til BDT
30.934134
1 Bella(BEL) til NGN
379.818516
1 Bella(BEL) til COP
$992.578125
1 Bella(BEL) til ZAR
R.4.401012
1 Bella(BEL) til UAH
10.499412
1 Bella(BEL) til TZS
T.Sh.628.958484
1 Bella(BEL) til VES
Bs41.4183
1 Bella(BEL) til CLP
$242.6655
1 Bella(BEL) til PKR
Rs72.123744
1 Bella(BEL) til KZT
137.572281
1 Bella(BEL) til THB
฿8.082921
1 Bella(BEL) til TWD
NT$7.678902
1 Bella(BEL) til AED
د.إ0.932547
1 Bella(BEL) til CHF
Fr0.200739
1 Bella(BEL) til HKD
HK$1.974357
1 Bella(BEL) til AMD
֏97.24407
1 Bella(BEL) til MAD
.د.م2.291982
1 Bella(BEL) til MXN
$4.67544
1 Bella(BEL) til SAR
ريال0.952875
1 Bella(BEL) til ETB
Br36.481137
1 Bella(BEL) til KES
KSh32.824638
1 Bella(BEL) til JOD
د.أ0.1801569
1 Bella(BEL) til PLN
0.919842
1 Bella(BEL) til RON
лв1.095171
1 Bella(BEL) til SEK
kr2.391081
1 Bella(BEL) til BGN
лв0.421806
1 Bella(BEL) til HUF
Ft84.445053
1 Bella(BEL) til CZK
5.252247
1 Bella(BEL) til KWD
د.ك0.0775005
1 Bella(BEL) til ILS
0.846153
1 Bella(BEL) til BOB
Bs1.755831
1 Bella(BEL) til AZN
0.43197
1 Bella(BEL) til TJS
SM2.378376
1 Bella(BEL) til GEL
0.68607
1 Bella(BEL) til AOA
Kz231.629937
1 Bella(BEL) til BHD
.د.ب0.0957957
1 Bella(BEL) til BMD
$0.2541
1 Bella(BEL) til DKK
kr1.613535
1 Bella(BEL) til HNL
L6.659961
1 Bella(BEL) til MUR
11.520894
1 Bella(BEL) til NAD
$4.408635
1 Bella(BEL) til NOK
kr2.525754
1 Bella(BEL) til NZD
$0.43197
1 Bella(BEL) til PAB
B/.0.2541
1 Bella(BEL) til PGK
K1.062138
1 Bella(BEL) til QAR
ر.ق0.922383
1 Bella(BEL) til RSD
дин.25.338852
1 Bella(BEL) til UZS
soʻm3,137.034747
1 Bella(BEL) til ALL
L20.953086
1 Bella(BEL) til ANG
ƒ0.454839
1 Bella(BEL) til AWG
ƒ0.45738
1 Bella(BEL) til BBD
$0.5082
1 Bella(BEL) til BAM
KM0.421806
1 Bella(BEL) til BIF
Fr758.4885
1 Bella(BEL) til BND
$0.325248
1 Bella(BEL) til BSD
$0.2541
1 Bella(BEL) til JMD
$40.760181
1 Bella(BEL) til KHR
1,020.480846
1 Bella(BEL) til KMF
Fr106.2138
1 Bella(BEL) til LAK
5,523.912933
1 Bella(BEL) til LKR
Rs76.860168
1 Bella(BEL) til MDL
L4.19265
1 Bella(BEL) til MGA
Ar1,124.334057
1 Bella(BEL) til MOP
P2.035341
1 Bella(BEL) til MVR
3.88773
1 Bella(BEL) til MWK
MK441.145551
1 Bella(BEL) til MZN
MT16.23699
1 Bella(BEL) til NPR
Rs35.807772
1 Bella(BEL) til PYG
1,814.7822
1 Bella(BEL) til RWF
Fr368.1909
1 Bella(BEL) til SBD
$2.08362
1 Bella(BEL) til SCR
3.641253
1 Bella(BEL) til SRD
$9.678669
1 Bella(BEL) til SVC
$2.223375
1 Bella(BEL) til SZL
L4.408635
1 Bella(BEL) til TMT
m0.88935
1 Bella(BEL) til TND
د.ت0.739431
1 Bella(BEL) til TTD
$1.720257
1 Bella(BEL) til UGX
Sh891.3828
1 Bella(BEL) til XAF
Fr141.7878
1 Bella(BEL) til XCD
$0.68607
1 Bella(BEL) til XOF
Fr141.7878
1 Bella(BEL) til XPF
Fr25.6641
1 Bella(BEL) til BWP
P3.384612
1 Bella(BEL) til BZD
$0.510741
1 Bella(BEL) til CVE
$23.829498
1 Bella(BEL) til DJF
Fr44.9757
1 Bella(BEL) til DOP
$15.759282
1 Bella(BEL) til DZD
د.ج32.918655
1 Bella(BEL) til FJD
$0.571725
1 Bella(BEL) til GNF
Fr2,209.3995
1 Bella(BEL) til GTQ
Q1.946406
1 Bella(BEL) til GYD
$53.180589
1 Bella(BEL) til ISK
kr30.7461

Bella Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bella, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Bella nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bella

Hvor mye er Bella (BEL) verdt i dag?
Live BEL prisen i USD er 0.2541 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BEL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BEL til USD er $ 0.2541. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bella?
Markedsverdien for BEL er $ 20.33M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BEL?
Den sirkulerende forsyningen av BEL er 80.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBEL ?
BEL oppnådde en ATH-pris på 10.0337760204 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BEL?
BEL så en ATL-pris på 0.1970319058818738 USD.
Hva er handelsvolumet til BEL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BEL er $ 386.64K USD.
Vil BEL gå høyere i år?
BEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BEL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:34:17 (UTC+8)

Bella (BEL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BEL-til-USD-kalkulator

Beløp

BEL
BEL
USD
USD

1 BEL = 0.2541 USD

Handle BEL

BELUSDT
$0.2541
$0.2541$0.2541
-0.38%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker