BEL

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

NavnBEL

RangeringNo.909

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)8.18%

Opplagsforsyning80,000,000

Maksimal forsyning0

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2020-09-09 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.75 USDT

All-time high10.0337760204,2020-09-15

Laveste pris0.1970319058818738,2025-06-22

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

