Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

Folk spør også: Andre spørsmål om BEAM Hvor mye er BEAM (BEAM) verdt i dag? Live BEAM prisen i USD er 0.02815 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BEAM-til-USD-pris? $ 0.02815 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BEAM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BEAM? Markedsverdien for BEAM er $ 4.24M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BEAM? Den sirkulerende forsyningen av BEAM er 150.75M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBEAM ? BEAM oppnådde en ATH-pris på 3.1829798403 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BEAM? BEAM så en ATL-pris på 0.024893559039603684 USD . Hva er handelsvolumet til BEAM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BEAM er $ 67.24K USD . Vil BEAM gå høyere i år? BEAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BEAM prisprognosen for en mer grundig analyse.

BEAM (BEAM) Viktige bransjeoppdateringer

