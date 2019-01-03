BEAM (BEAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BEAM (BEAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BEAM (BEAM) Informasjon Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved. Offisiell nettside: https://www.beam.mw/ Blokkutforsker: https://explorer.beam.mw/ Kjøp BEAM nå!

BEAM (BEAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BEAM (BEAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Total forsyning: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M Sirkulerende forsyning: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M All-time high: $ 2.0772 $ 2.0772 $ 2.0772 All-Time Low: $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 Nåværende pris: $ 0.02508 $ 0.02508 $ 0.02508 Lær mer om BEAM (BEAM) pris

BEAM (BEAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BEAM (BEAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEAMs tokenomics, kan du utforske BEAM tokenets livepris!

BEAM (BEAM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BEAM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BEAM nå!

BEAM prisforutsigelse Vil du vite hvor BEAM kan være på vei? Vår BEAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BEAM tokenets prisforutsigelse nå!

