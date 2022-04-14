BitDCA (BDCA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitDCA (BDCA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitDCA (BDCA) Informasjon BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible. Offisiell nettside: https://www.bitdca.com Teknisk dokument: https://gitbook.bitdca.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818 Kjøp BDCA nå!

BitDCA (BDCA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitDCA (BDCA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 76.43M $ 76.43M $ 76.43M Total forsyning: $ 142.67M $ 142.67M $ 142.67M Sirkulerende forsyning: $ 75.31M $ 75.31M $ 75.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 144.78M $ 144.78M $ 144.78M All-time high: $ 1.1469 $ 1.1469 $ 1.1469 All-Time Low: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Nåværende pris: $ 1.0148 $ 1.0148 $ 1.0148 Lær mer om BitDCA (BDCA) pris

BitDCA (BDCA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitDCA (BDCA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BDCA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BDCA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BDCAs tokenomics, kan du utforske BDCA tokenets livepris!

