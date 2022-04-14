Axiome (AXM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Axiome (AXM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Axiome (AXM) Informasjon Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth. Offisiell nettside: https://axiome.pro/en Teknisk dokument: https://en.axiomeinfo.org/ Blokkutforsker: https://axiomechain.org/

Axiome (AXM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Axiome (AXM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 111.33K $ 111.33K $ 111.33K Total forsyning: $ 179.97M $ 179.97M $ 179.97M Sirkulerende forsyning: $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.37M $ 18.37M $ 18.37M All-time high: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 All-Time Low: $ 0.012076449762664162 $ 0.012076449762664162 $ 0.012076449762664162 Nåværende pris: $ 0.01837 $ 0.01837 $ 0.01837

Axiome (AXM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Axiome (AXM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AXM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AXM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe AXM Interessert i å legge til Axiome (AXM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AXM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Axiome (AXM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AXM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AXM nå!

AXM prisforutsigelse Vil du vite hvor AXM kan være på vei? Vår AXM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AXM tokenets prisforutsigelse nå!

