AXM

Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth.

NavnAXM

RangeringNo.2962

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.10%

Opplagsforsyning6,060,308

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning179,969,652.9

Opplagsforsyning0.006%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.3 USDT

All-time high0.5176546289334678,2024-05-07

Laveste pris0.012076449762664162,2025-09-09

Offentlig blokkjedeAXM

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

