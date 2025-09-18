Dagens Axiome livepris er 0.01632 USD. Spor prisoppdateringer for AXM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AXM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Axiome livepris er 0.01632 USD. Spor prisoppdateringer for AXM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AXM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Axiome Logo

Axiome Pris(AXM)

1 AXM til USD livepris:

-1.50%1D
USD
Axiome (AXM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:18:01 (UTC+8)

Axiome (AXM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
+0.74%

-1.50%

-1.04%

-1.04%

Axiome (AXM) sanntidsprisen er $ 0.01632. I løpet av de siste 24 timene har AXM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01556 og et toppnivå på $ 0.01998, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AXM er $ 0.5176546289334678, mens den rekordlave prisen er $ 0.012076449762664162.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AXM endret seg med +0.74% i løpet av den siste timen, -1.50% over 24 timer og -1.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Axiome (AXM) Markedsinformasjon

No.4768

0.00%

AXM

Nåværende markedsverdi på Axiome er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 150.34K. Den sirkulerende forsyningen på AXM er 0.00, med en total tilgang på 115338411. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.32M.

Axiome (AXM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Axiome for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002485-1.50%
30 dager$ -0.00141-7.96%
60 dager$ -0.00498-23.39%
90 dager$ -0.00946-36.70%
Axiome Prisendring i dag

I dag registrerte AXM en endring på $ -0.0002485 (-1.50%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Axiome 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00141 (-7.96%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Axiome 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AXM en endring på $ -0.00498 (-23.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Axiome 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00946-36.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Axiome (AXM)?

Sjekk ut Axiome Prishistorikk-siden nå.

Hva er Axiome (AXM)

Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth.

Axiome er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Axiome investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AXM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Axiome på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Axiome kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Axiome Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Axiome (AXM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Axiome (AXM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Axiome.

Sjekk Axiomeprisprognosen nå!

Axiome (AXM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Axiome (AXM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AXM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Axiome (AXM)

Leter du etter hvordan du kjøperAxiome? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Axiome på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AXM til lokale valutaer

1 Axiome(AXM) til VND
429.4608
1 Axiome(AXM) til AUD
A$0.0246432
1 Axiome(AXM) til GBP
0.0120768
1 Axiome(AXM) til EUR
0.013872
1 Axiome(AXM) til USD
$0.01632
1 Axiome(AXM) til MYR
RM0.068544
1 Axiome(AXM) til TRY
0.6751584
1 Axiome(AXM) til JPY
¥2.39904
1 Axiome(AXM) til ARS
ARS$24.0706944
1 Axiome(AXM) til RUB
1.3625568
1 Axiome(AXM) til INR
1.4376288
1 Axiome(AXM) til IDR
Rp271.9998912
1 Axiome(AXM) til KRW
22.7931648
1 Axiome(AXM) til PHP
0.931056
1 Axiome(AXM) til EGP
￡E.0.7859712
1 Axiome(AXM) til BRL
R$0.0868224
1 Axiome(AXM) til CAD
C$0.0223584
1 Axiome(AXM) til BDT
1.9867968
1 Axiome(AXM) til NGN
24.3944832
1 Axiome(AXM) til COP
$63.501936
1 Axiome(AXM) til ZAR
R.0.2828256
1 Axiome(AXM) til UAH
0.6743424
1 Axiome(AXM) til TZS
T.Sh.40.3959168
1 Axiome(AXM) til VES
Bs2.66016
1 Axiome(AXM) til CLP
$15.5856
1 Axiome(AXM) til PKR
Rs4.6322688
1 Axiome(AXM) til KZT
8.8358112
1 Axiome(AXM) til THB
฿0.5194656
1 Axiome(AXM) til TWD
NT$0.4931904
1 Axiome(AXM) til AED
د.إ0.0598944
1 Axiome(AXM) til CHF
Fr0.0128928
1 Axiome(AXM) til HKD
HK$0.1268064
1 Axiome(AXM) til AMD
֏6.245664
1 Axiome(AXM) til MAD
.د.م0.1472064
1 Axiome(AXM) til MXN
$0.300288
1 Axiome(AXM) til SAR
ريال0.0612
1 Axiome(AXM) til ETB
Br2.3430624
1 Axiome(AXM) til KES
KSh2.1082176
1 Axiome(AXM) til JOD
د.أ0.01157088
1 Axiome(AXM) til PLN
0.0590784
1 Axiome(AXM) til RON
лв0.0703392
1 Axiome(AXM) til SEK
kr0.153408
1 Axiome(AXM) til BGN
лв0.0270912
1 Axiome(AXM) til HUF
Ft5.4236256
1 Axiome(AXM) til CZK
0.337008
1 Axiome(AXM) til KWD
د.ك0.0049776
1 Axiome(AXM) til ILS
0.0543456
1 Axiome(AXM) til BOB
Bs0.1127712
1 Axiome(AXM) til AZN
0.027744
1 Axiome(AXM) til TJS
SM0.1527552
1 Axiome(AXM) til GEL
0.044064
1 Axiome(AXM) til AOA
Kz14.8768224
1 Axiome(AXM) til BHD
.د.ب0.00615264
1 Axiome(AXM) til BMD
$0.01632
1 Axiome(AXM) til DKK
kr0.103632
1 Axiome(AXM) til HNL
L0.4277472
1 Axiome(AXM) til MUR
0.7399488
1 Axiome(AXM) til NAD
$0.283152
1 Axiome(AXM) til NOK
kr0.1622208
1 Axiome(AXM) til NZD
$0.027744
1 Axiome(AXM) til PAB
B/.0.01632
1 Axiome(AXM) til PGK
K0.0682176
1 Axiome(AXM) til QAR
ر.ق0.0592416
1 Axiome(AXM) til RSD
дин.1.627104
1 Axiome(AXM) til UZS
soʻm201.4813344
1 Axiome(AXM) til ALL
L1.3457472
1 Axiome(AXM) til ANG
ƒ0.0292128
1 Axiome(AXM) til AWG
ƒ0.029376
1 Axiome(AXM) til BBD
$0.03264
1 Axiome(AXM) til BAM
KM0.0270912
1 Axiome(AXM) til BIF
Fr48.7152
1 Axiome(AXM) til BND
$0.0208896
1 Axiome(AXM) til BSD
$0.01632
1 Axiome(AXM) til JMD
$2.6178912
1 Axiome(AXM) til KHR
65.5420992
1 Axiome(AXM) til KMF
Fr6.82176
1 Axiome(AXM) til LAK
354.7826016
1 Axiome(AXM) til LKR
Rs4.9364736
1 Axiome(AXM) til MDL
L0.26928
1 Axiome(AXM) til MGA
Ar72.2122464
1 Axiome(AXM) til MOP
P0.1307232
1 Axiome(AXM) til MVR
0.249696
1 Axiome(AXM) til MWK
MK28.3333152
1 Axiome(AXM) til MZN
MT1.042848
1 Axiome(AXM) til NPR
Rs2.2998144
1 Axiome(AXM) til PYG
116.55744
1 Axiome(AXM) til RWF
Fr23.64768
1 Axiome(AXM) til SBD
$0.133824
1 Axiome(AXM) til SCR
0.2340288
1 Axiome(AXM) til SRD
$0.6216288
1 Axiome(AXM) til SVC
$0.1428
1 Axiome(AXM) til SZL
L0.283152
1 Axiome(AXM) til TMT
m0.05712
1 Axiome(AXM) til TND
د.ت0.0474912
1 Axiome(AXM) til TTD
$0.1104864
1 Axiome(AXM) til UGX
Sh57.25056
1 Axiome(AXM) til XAF
Fr9.10656
1 Axiome(AXM) til XCD
$0.044064
1 Axiome(AXM) til XOF
Fr9.10656
1 Axiome(AXM) til XPF
Fr1.64832
1 Axiome(AXM) til BWP
P0.2173824
1 Axiome(AXM) til BZD
$0.0328032
1 Axiome(AXM) til CVE
$1.5304896
1 Axiome(AXM) til DJF
Fr2.90496
1 Axiome(AXM) til DOP
$1.0121664
1 Axiome(AXM) til DZD
د.ج2.1144192
1 Axiome(AXM) til FJD
$0.03672
1 Axiome(AXM) til GNF
Fr141.9024
1 Axiome(AXM) til GTQ
Q0.1250112
1 Axiome(AXM) til GYD
$3.4156128
1 Axiome(AXM) til ISK
kr1.97472

Axiome Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Axiome, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Axiome nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Axiome

Hvor mye er Axiome (AXM) verdt i dag?
Live AXM prisen i USD er 0.01632 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AXM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AXM til USD er $ 0.01632. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Axiome?
Markedsverdien for AXM er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AXM?
Den sirkulerende forsyningen av AXM er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAXM ?
AXM oppnådde en ATH-pris på 0.5176546289334678 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AXM?
AXM så en ATL-pris på 0.012076449762664162 USD.
Hva er handelsvolumet til AXM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AXM er $ 150.34K USD.
Vil AXM gå høyere i år?
AXM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AXM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:18:01 (UTC+8)

Axiome (AXM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

