Hva er BounceToken (AUCTION)

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

BounceToken (AUCTION) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BounceToken (AUCTION) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AUCTION tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BounceToken Hvor mye er BounceToken (AUCTION) verdt i dag? Live AUCTION prisen i USD er 9.574 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AUCTION-til-USD-pris? $ 9.574 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AUCTION til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BounceToken? Markedsverdien for AUCTION er $ 58.31M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AUCTION? Den sirkulerende forsyningen av AUCTION er 6.09M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAUCTION ? AUCTION oppnådde en ATH-pris på 70.55596041 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AUCTION? AUCTION så en ATL-pris på 3.484607093787073 USD . Hva er handelsvolumet til AUCTION? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AUCTION er $ 672.61K USD . Vil AUCTION gå høyere i år? AUCTION kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AUCTION prisprognosen for en mer grundig analyse.

