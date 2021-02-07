Dagens BounceToken livepris er 9.574 USD. Spor prisoppdateringer for AUCTION til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AUCTION pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BounceToken livepris er 9.574 USD. Spor prisoppdateringer for AUCTION til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AUCTION pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BounceToken Logo

BounceToken Pris(AUCTION)

$9.574
-0.01%1D
USD
BounceToken (AUCTION) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:48:40 (UTC+8)

BounceToken (AUCTION) Prisinformasjon (USD)

BounceToken (AUCTION) sanntidsprisen er $ 9.574. I løpet av de siste 24 timene har AUCTION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 9.51 og et toppnivå på $ 9.877, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AUCTION er $ 70.55596041, mens den rekordlave prisen er $ 3.484607093787073.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AUCTION endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og -3.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BounceToken (AUCTION) Markedsinformasjon

$ 58.31M
$ 672.61K
$ 95.74M
6.09M
10,000,000
7,640,877.20358214
60.90%

2021-02-07 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på BounceToken er $ 58.31M, med et 24-timers handelsvolum på $ 672.61K. Den sirkulerende forsyningen på AUCTION er 6.09M, med en total tilgang på 7640877.20358214. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.74M.

BounceToken (AUCTION) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BounceToken for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00096-0.01%
30 dager$ -0.297-3.01%
60 dager$ -1.833-16.07%
90 dager$ +0.7+7.88%
BounceToken Prisendring i dag

I dag registrerte AUCTION en endring på $ -0.00096 (-0.01%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BounceToken 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.297 (-3.01%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BounceToken 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AUCTION en endring på $ -1.833 (-16.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BounceToken 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.7+7.88% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BounceToken (AUCTION)?

Sjekk ut BounceToken Prishistorikk-siden nå.

Hva er BounceToken (AUCTION)

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

BounceToken er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BounceToken investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AUCTION Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BounceToken på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BounceToken kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BounceToken Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BounceToken (AUCTION) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BounceToken (AUCTION) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BounceToken.

Sjekk BounceTokenprisprognosen nå!

BounceToken (AUCTION) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BounceToken (AUCTION) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AUCTION tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BounceToken (AUCTION)

Leter du etter hvordan du kjøperBounceToken? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BounceToken på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BounceToken Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BounceToken, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BounceToken nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BounceToken

Hvor mye er BounceToken (AUCTION) verdt i dag?
Live AUCTION prisen i USD er 9.574 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AUCTION-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AUCTION til USD er $ 9.574. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BounceToken?
Markedsverdien for AUCTION er $ 58.31M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AUCTION?
Den sirkulerende forsyningen av AUCTION er 6.09M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAUCTION ?
AUCTION oppnådde en ATH-pris på 70.55596041 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AUCTION?
AUCTION så en ATL-pris på 3.484607093787073 USD.
Hva er handelsvolumet til AUCTION?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AUCTION er $ 672.61K USD.
Vil AUCTION gå høyere i år?
AUCTION kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AUCTION prisprognosen for en mer grundig analyse.
BounceToken (AUCTION) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

