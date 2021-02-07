BounceToken (AUCTION) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BounceToken (AUCTION), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BounceToken (AUCTION) Informasjon Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining. Offisiell nettside: https://bounce.finance/ Teknisk dokument: https://docs.bounce.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096 Kjøp AUCTION nå!

BounceToken (AUCTION) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BounceToken (AUCTION), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.86M $ 57.86M $ 57.86M Total forsyning: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Sirkulerende forsyning: $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 95.00M $ 95.00M $ 95.00M All-time high: $ 71.21 $ 71.21 $ 71.21 All-Time Low: $ 3.484607093787073 $ 3.484607093787073 $ 3.484607093787073 Nåværende pris: $ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 Lær mer om BounceToken (AUCTION) pris

BounceToken (AUCTION) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BounceToken (AUCTION) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUCTION tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUCTION tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AUCTIONs tokenomics, kan du utforske AUCTION tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AUCTION Interessert i å legge til BounceToken (AUCTION) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AUCTION, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AUCTION på MEXC nå!

BounceToken (AUCTION) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AUCTION hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AUCTION nå!

AUCTION prisforutsigelse Vil du vite hvor AUCTION kan være på vei? Vår AUCTION prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AUCTION tokenets prisforutsigelse nå!

