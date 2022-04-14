Apertum (APTM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Apertum (APTM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Apertum (APTM) Informasjon APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability. Offisiell nettside: https://apertum.io Teknisk dokument: https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.apertum.io Kjøp APTM nå!

Apertum (APTM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Apertum (APTM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 75.02M $ 75.02M $ 75.02M Total forsyning: $ 57.59M $ 57.59M $ 57.59M Sirkulerende forsyning: $ 57.27M $ 57.27M $ 57.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.75B $ 2.75B $ 2.75B All-time high: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 All-Time Low: $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 Nåværende pris: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Lær mer om Apertum (APTM) pris

Apertum (APTM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Apertum (APTM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APTM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APTM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APTMs tokenomics, kan du utforske APTM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe APTM Interessert i å legge til Apertum (APTM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe APTM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper APTM på MEXC nå!

Apertum (APTM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til APTM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for APTM nå!

APTM prisforutsigelse Vil du vite hvor APTM kan være på vei? Vår APTM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APTM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!