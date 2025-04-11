APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

NavnAPTM

RangeringNo.454

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)12.76%

Opplagsforsyning58,175,997.879324

Maksimal forsyning2,100,000,000

Total forsyning58,501,167.834531

Opplagsforsyning0.0277%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.972488445629584,2025-04-11

Laveste pris0.7208375990263015,2025-04-24

Offentlig blokkjedeAPERTUM

IntroduksjonAPTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
APTM/USDT
Apertum
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (APTM)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
APTM/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (APTM)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...