Dagens Apertum livepris er 1.344 USD. Spor prisoppdateringer for APTM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APTM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Apertum Pris(APTM)

1 APTM til USD livepris:

$1.351
+0.97%1D
USD
Apertum (APTM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:16:30 (UTC+8)

Apertum (APTM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.31
24 timer lav
$ 1.37
24 timer høy

$ 1.31
$ 1.37
$ 1.972488445629584
$ 0.7208375990263015
-0.60%

+0.97%

-4.82%

-4.82%

Apertum (APTM) sanntidsprisen er $ 1.344. I løpet av de siste 24 timene har APTM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.31 og et toppnivå på $ 1.37, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APTM er $ 1.972488445629584, mens den rekordlave prisen er $ 0.7208375990263015.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APTM endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, +0.97% over 24 timer og -4.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Apertum (APTM) Markedsinformasjon

No.468

$ 76.72M
$ 170.47K
$ 2.82B
57.09M
2,100,000,000
57,410,594.645323
2.71%

APERTUM

Nåværende markedsverdi på Apertum er $ 76.72M, med et 24-timers handelsvolum på $ 170.47K. Den sirkulerende forsyningen på APTM er 57.09M, med en total tilgang på 57410594.645323. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.82B.

Apertum (APTM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Apertum for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.01298+0.97%
30 dager$ -0.279-17.20%
60 dager$ +0.259+23.87%
90 dager$ +0.372+38.27%
Apertum Prisendring i dag

I dag registrerte APTM en endring på $ +0.01298 (+0.97%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Apertum 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.279 (-17.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Apertum 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så APTM en endring på $ +0.259 (+23.87%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Apertum 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.372+38.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Apertum (APTM)?

Sjekk ut Apertum Prishistorikk-siden nå.

Hva er Apertum (APTM)

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Apertum er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Apertum investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk APTM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Apertum på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Apertum kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Apertum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Apertum (APTM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Apertum (APTM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Apertum.

Sjekk Apertumprisprognosen nå!

Apertum (APTM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Apertum (APTM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APTM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Apertum (APTM)

Leter du etter hvordan du kjøperApertum? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Apertum på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

APTM til lokale valutaer

1 Apertum(APTM) til VND
35,367.36
1 Apertum(APTM) til AUD
A$2.02944
1 Apertum(APTM) til GBP
0.99456
1 Apertum(APTM) til EUR
1.1424
1 Apertum(APTM) til USD
$1.344
1 Apertum(APTM) til MYR
RM5.6448
1 Apertum(APTM) til TRY
55.60128
1 Apertum(APTM) til JPY
¥197.568
1 Apertum(APTM) til ARS
ARS$1,982.29248
1 Apertum(APTM) til RUB
112.21056
1 Apertum(APTM) til INR
118.39296
1 Apertum(APTM) til IDR
Rp22,399.99104
1 Apertum(APTM) til KRW
1,877.08416
1 Apertum(APTM) til PHP
76.6752
1 Apertum(APTM) til EGP
￡E.64.72704
1 Apertum(APTM) til BRL
R$7.15008
1 Apertum(APTM) til CAD
C$1.84128
1 Apertum(APTM) til BDT
163.61856
1 Apertum(APTM) til NGN
2,008.95744
1 Apertum(APTM) til COP
$5,229.5712
1 Apertum(APTM) til ZAR
R.23.29152
1 Apertum(APTM) til UAH
55.53408
1 Apertum(APTM) til TZS
T.Sh.3,326.72256
1 Apertum(APTM) til VES
Bs219.072
1 Apertum(APTM) til CLP
$1,283.52
1 Apertum(APTM) til PKR
Rs381.48096
1 Apertum(APTM) til KZT
727.65504
1 Apertum(APTM) til THB
฿42.77952
1 Apertum(APTM) til TWD
NT$40.61568
1 Apertum(APTM) til AED
د.إ4.93248
1 Apertum(APTM) til CHF
Fr1.06176
1 Apertum(APTM) til HKD
HK$10.44288
1 Apertum(APTM) til AMD
֏514.3488
1 Apertum(APTM) til MAD
.د.م12.12288
1 Apertum(APTM) til MXN
$24.7296
1 Apertum(APTM) til SAR
ريال5.04
1 Apertum(APTM) til ETB
Br192.95808
1 Apertum(APTM) til KES
KSh173.61792
1 Apertum(APTM) til JOD
د.أ0.952896
1 Apertum(APTM) til PLN
4.86528
1 Apertum(APTM) til RON
лв5.79264
1 Apertum(APTM) til SEK
kr12.6336
1 Apertum(APTM) til BGN
лв2.23104
1 Apertum(APTM) til HUF
Ft446.65152
1 Apertum(APTM) til CZK
27.7536
1 Apertum(APTM) til KWD
د.ك0.40992
1 Apertum(APTM) til ILS
4.47552
1 Apertum(APTM) til BOB
Bs9.28704
1 Apertum(APTM) til AZN
2.2848
1 Apertum(APTM) til TJS
SM12.57984
1 Apertum(APTM) til GEL
3.6288
1 Apertum(APTM) til AOA
Kz1,225.15008
1 Apertum(APTM) til BHD
.د.ب0.506688
1 Apertum(APTM) til BMD
$1.344
1 Apertum(APTM) til DKK
kr8.5344
1 Apertum(APTM) til HNL
L35.22624
1 Apertum(APTM) til MUR
60.93696
1 Apertum(APTM) til NAD
$23.3184
1 Apertum(APTM) til NOK
kr13.35936
1 Apertum(APTM) til NZD
$2.2848
1 Apertum(APTM) til PAB
B/.1.344
1 Apertum(APTM) til PGK
K5.61792
1 Apertum(APTM) til QAR
ر.ق4.87872
1 Apertum(APTM) til RSD
дин.133.9968
1 Apertum(APTM) til UZS
soʻm16,592.58048
1 Apertum(APTM) til ALL
L110.82624
1 Apertum(APTM) til ANG
ƒ2.40576
1 Apertum(APTM) til AWG
ƒ2.4192
1 Apertum(APTM) til BBD
$2.688
1 Apertum(APTM) til BAM
KM2.23104
1 Apertum(APTM) til BIF
Fr4,011.84
1 Apertum(APTM) til BND
$1.72032
1 Apertum(APTM) til BSD
$1.344
1 Apertum(APTM) til JMD
$215.59104
1 Apertum(APTM) til KHR
5,397.58464
1 Apertum(APTM) til KMF
Fr561.792
1 Apertum(APTM) til LAK
29,217.39072
1 Apertum(APTM) til LKR
Rs406.53312
1 Apertum(APTM) til MDL
L22.176
1 Apertum(APTM) til MGA
Ar5,946.89088
1 Apertum(APTM) til MOP
P10.76544
1 Apertum(APTM) til MVR
20.5632
1 Apertum(APTM) til MWK
MK2,333.33184
1 Apertum(APTM) til MZN
MT85.8816
1 Apertum(APTM) til NPR
Rs189.39648
1 Apertum(APTM) til PYG
9,598.848
1 Apertum(APTM) til RWF
Fr1,947.456
1 Apertum(APTM) til SBD
$11.0208
1 Apertum(APTM) til SCR
19.27296
1 Apertum(APTM) til SRD
$51.19296
1 Apertum(APTM) til SVC
$11.76
1 Apertum(APTM) til SZL
L23.3184
1 Apertum(APTM) til TMT
m4.704
1 Apertum(APTM) til TND
د.ت3.91104
1 Apertum(APTM) til TTD
$9.09888
1 Apertum(APTM) til UGX
Sh4,714.752
1 Apertum(APTM) til XAF
Fr749.952
1 Apertum(APTM) til XCD
$3.6288
1 Apertum(APTM) til XOF
Fr749.952
1 Apertum(APTM) til XPF
Fr135.744
1 Apertum(APTM) til BWP
P17.90208
1 Apertum(APTM) til BZD
$2.70144
1 Apertum(APTM) til CVE
$126.04032
1 Apertum(APTM) til DJF
Fr239.232
1 Apertum(APTM) til DOP
$83.35488
1 Apertum(APTM) til DZD
د.ج174.12864
1 Apertum(APTM) til FJD
$3.024
1 Apertum(APTM) til GNF
Fr11,686.08
1 Apertum(APTM) til GTQ
Q10.29504
1 Apertum(APTM) til GYD
$281.28576
1 Apertum(APTM) til ISK
kr162.624

Apertum Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Apertum, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Apertum nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Apertum

Hvor mye er Apertum (APTM) verdt i dag?
Live APTM prisen i USD er 1.344 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APTM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APTM til USD er $ 1.344. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Apertum?
Markedsverdien for APTM er $ 76.72M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APTM?
Den sirkulerende forsyningen av APTM er 57.09M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPTM ?
APTM oppnådde en ATH-pris på 1.972488445629584 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APTM?
APTM så en ATL-pris på 0.7208375990263015 USD.
Hva er handelsvolumet til APTM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APTM er $ 170.47K USD.
Vil APTM gå høyere i år?
APTM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APTM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:16:30 (UTC+8)

Apertum (APTM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

