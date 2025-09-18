Hva er Apertum (APTM)

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Apertum er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Apertum investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk APTM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Apertum på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Apertum kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Apertum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Apertum (APTM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Apertum (APTM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Apertum.

Sjekk Apertumprisprognosen nå!

Apertum (APTM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Apertum (APTM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APTM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Apertum (APTM)

Leter du etter hvordan du kjøperApertum? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Apertum på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

APTM til lokale valutaer

Prøv konverting

Apertum Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Apertum, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Apertum Hvor mye er Apertum (APTM) verdt i dag? Live APTM prisen i USD er 1.344 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende APTM-til-USD-pris? $ 1.344 . Sjekk ut Den nåværende prisen på APTM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Apertum? Markedsverdien for APTM er $ 76.72M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av APTM? Den sirkulerende forsyningen av APTM er 57.09M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPTM ? APTM oppnådde en ATH-pris på 1.972488445629584 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på APTM? APTM så en ATL-pris på 0.7208375990263015 USD . Hva er handelsvolumet til APTM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APTM er $ 170.47K USD . Vil APTM gå høyere i år? APTM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APTM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Apertum (APTM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?