TOWNS pris i dag

Sanntids TOWNS (TOWNS) pris i dag er $ 0.007975, med en 0.42% endring de siste 24 timene. Nåværende TOWNS til USD konverteringssats er $ 0.007975 per TOWNS.

TOWNS rangerer for tiden som #792 etter markedsverdi på $ 16.82M, med en sirkulerende forsyning på 2.11B TOWNS. I løpet av de siste 24 timene TOWNS har den blitt handlet mellom $ 0.007868(laveste) og $ 0.008143 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.08393456874511798, mens tidenes laveste notering var $ 0.00247547300739468.

Kortsiktig har TOWNS beveget seg -0.68% i løpet av den siste timen og -10.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 118.50K.

TOWNS (TOWNS) Markedsinformasjon

Rangering No.792 Markedsverdi $ 16.82M$ 16.82M $ 16.82M Volum (24 timer) $ 118.50K$ 118.50K $ 118.50K Fullt utvannet markedsverdi $ 122.24M$ 122.24M $ 122.24M Opplagsforsyning 2.11B 2.11B 2.11B Maksimal forsyning 15,327,986,354 15,327,986,354 15,327,986,354 Total forsyning 10,128,333,333 10,128,333,333 10,128,333,333 Opplagsforsyning 13.76% Offentlig blokkjede BSC

