Dagens Aleo livepris er 0.2232 USD. Spor prisoppdateringer for ALEO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALEO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aleo livepris er 0.2232 USD. Spor prisoppdateringer for ALEO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALEO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ALEO

ALEO Prisinformasjon

ALEO teknisk dokument

ALEO Offisiell nettside

ALEO tokenomics

ALEO Prisprognose

ALEO-historikk

ALEO Kjøpeguide

ALEO-til-fiat-valutakonverter

ALEO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Aleo Logo

Aleo Pris(ALEO)

1 ALEO til USD livepris:

$0.2232
$0.2232$0.2232
-0.49%1D
USD
Aleo (ALEO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:48:46 (UTC+8)

Aleo (ALEO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2194
$ 0.2194$ 0.2194
24 timer lav
$ 0.2275
$ 0.2275$ 0.2275
24 timer høy

$ 0.2194
$ 0.2194$ 0.2194

$ 0.2275
$ 0.2275$ 0.2275

$ 6.785851993275159
$ 6.785851993275159$ 6.785851993275159

$ 0.1134396400169198
$ 0.1134396400169198$ 0.1134396400169198

-0.45%

-0.49%

-4.86%

-4.86%

Aleo (ALEO) sanntidsprisen er $ 0.2232. I løpet av de siste 24 timene har ALEO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2194 og et toppnivå på $ 0.2275, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALEO er $ 6.785851993275159, mens den rekordlave prisen er $ 0.1134396400169198.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALEO endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -0.49% over 24 timer og -4.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aleo (ALEO) Markedsinformasjon

No.356

$ 113.05M
$ 113.05M$ 113.05M

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

$ 406.85M
$ 406.85M$ 406.85M

506.50M
506.50M 506.50M

--
----

1,822,825,447.822053
1,822,825,447.822053 1,822,825,447.822053

ALEO

Nåværende markedsverdi på Aleo er $ 113.05M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.22M. Den sirkulerende forsyningen på ALEO er 506.50M, med en total tilgang på 1822825447.822053. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 406.85M.

Aleo (ALEO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aleo for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001099-0.49%
30 dager$ -0.0271-10.83%
60 dager$ -0.0359-13.86%
90 dager$ -0.0028-1.24%
Aleo Prisendring i dag

I dag registrerte ALEO en endring på $ -0.001099 (-0.49%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aleo 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0271 (-10.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aleo 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ALEO en endring på $ -0.0359 (-13.86%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aleo 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0028-1.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aleo (ALEO)?

Sjekk ut Aleo Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aleo (ALEO)

Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

Aleo er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aleo investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ALEO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aleo på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aleo kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aleo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aleo (ALEO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aleo (ALEO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aleo.

Sjekk Aleoprisprognosen nå!

Aleo (ALEO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aleo (ALEO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALEO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aleo (ALEO)

Leter du etter hvordan du kjøperAleo? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aleo på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ALEO til lokale valutaer

1 Aleo(ALEO) til VND
5,873.508
1 Aleo(ALEO) til AUD
A$0.337032
1 Aleo(ALEO) til GBP
0.165168
1 Aleo(ALEO) til EUR
0.18972
1 Aleo(ALEO) til USD
$0.2232
1 Aleo(ALEO) til MYR
RM0.93744
1 Aleo(ALEO) til TRY
9.233784
1 Aleo(ALEO) til JPY
¥32.8104
1 Aleo(ALEO) til ARS
ARS$329.202144
1 Aleo(ALEO) til RUB
18.57024
1 Aleo(ALEO) til INR
19.66392
1 Aleo(ALEO) til IDR
Rp3,719.998512
1 Aleo(ALEO) til KRW
311.730048
1 Aleo(ALEO) til PHP
12.735792
1 Aleo(ALEO) til EGP
￡E.10.749312
1 Aleo(ALEO) til BRL
R$1.187424
1 Aleo(ALEO) til CAD
C$0.305784
1 Aleo(ALEO) til BDT
27.172368
1 Aleo(ALEO) til NGN
333.630432
1 Aleo(ALEO) til COP
$868.48236
1 Aleo(ALEO) til ZAR
R.3.87252
1 Aleo(ALEO) til UAH
9.222624
1 Aleo(ALEO) til TZS
T.Sh.552.473568
1 Aleo(ALEO) til VES
Bs36.3816
1 Aleo(ALEO) til CLP
$213.156
1 Aleo(ALEO) til PKR
Rs63.353088
1 Aleo(ALEO) til KZT
120.842712
1 Aleo(ALEO) til THB
฿7.106688
1 Aleo(ALEO) til TWD
NT$6.742872
1 Aleo(ALEO) til AED
د.إ0.819144
1 Aleo(ALEO) til CHF
Fr0.176328
1 Aleo(ALEO) til HKD
HK$1.734264
1 Aleo(ALEO) til AMD
֏85.41864
1 Aleo(ALEO) til MAD
.د.م2.013264
1 Aleo(ALEO) til MXN
$4.100184
1 Aleo(ALEO) til SAR
ريال0.837
1 Aleo(ALEO) til ETB
Br32.044824
1 Aleo(ALEO) til KES
KSh28.832976
1 Aleo(ALEO) til JOD
د.أ0.1582488
1 Aleo(ALEO) til PLN
0.807984
1 Aleo(ALEO) til RON
лв0.961992
1 Aleo(ALEO) til SEK
kr2.095848
1 Aleo(ALEO) til BGN
лв0.370512
1 Aleo(ALEO) til HUF
Ft74.1024
1 Aleo(ALEO) til CZK
4.606848
1 Aleo(ALEO) til KWD
د.ك0.068076
1 Aleo(ALEO) til ILS
0.743256
1 Aleo(ALEO) til BOB
Bs1.542312
1 Aleo(ALEO) til AZN
0.37944
1 Aleo(ALEO) til TJS
SM2.089152
1 Aleo(ALEO) til GEL
0.60264
1 Aleo(ALEO) til AOA
Kz203.462424
1 Aleo(ALEO) til BHD
.د.ب0.0841464
1 Aleo(ALEO) til BMD
$0.2232
1 Aleo(ALEO) til DKK
kr1.415088
1 Aleo(ALEO) til HNL
L5.850072
1 Aleo(ALEO) til MUR
10.119888
1 Aleo(ALEO) til NAD
$3.87252
1 Aleo(ALEO) til NOK
kr2.216376
1 Aleo(ALEO) til NZD
$0.37944
1 Aleo(ALEO) til PAB
B/.0.2232
1 Aleo(ALEO) til PGK
K0.932976
1 Aleo(ALEO) til QAR
ر.ق0.810216
1 Aleo(ALEO) til RSD
дин.22.224024
1 Aleo(ALEO) til UZS
soʻm2,755.553544
1 Aleo(ALEO) til ALL
L18.405072
1 Aleo(ALEO) til ANG
ƒ0.399528
1 Aleo(ALEO) til AWG
ƒ0.40176
1 Aleo(ALEO) til BBD
$0.4464
1 Aleo(ALEO) til BAM
KM0.370512
1 Aleo(ALEO) til BIF
Fr666.252
1 Aleo(ALEO) til BND
$0.285696
1 Aleo(ALEO) til BSD
$0.2232
1 Aleo(ALEO) til JMD
$35.803512
1 Aleo(ALEO) til KHR
896.384592
1 Aleo(ALEO) til KMF
Fr93.2976
1 Aleo(ALEO) til LAK
4,852.173816
1 Aleo(ALEO) til LKR
Rs67.513536
1 Aleo(ALEO) til MDL
L3.6828
1 Aleo(ALEO) til MGA
Ar987.608664
1 Aleo(ALEO) til MOP
P1.787832
1 Aleo(ALEO) til MVR
3.41496
1 Aleo(ALEO) til MWK
MK387.499752
1 Aleo(ALEO) til MZN
MT14.26248
1 Aleo(ALEO) til NPR
Rs31.453344
1 Aleo(ALEO) til PYG
1,594.0944
1 Aleo(ALEO) til RWF
Fr323.4168
1 Aleo(ALEO) til SBD
$1.83024
1 Aleo(ALEO) til SCR
3.397104
1 Aleo(ALEO) til SRD
$8.501688
1 Aleo(ALEO) til SVC
$1.953
1 Aleo(ALEO) til SZL
L3.87252
1 Aleo(ALEO) til TMT
m0.7812
1 Aleo(ALEO) til TND
د.ت0.649512
1 Aleo(ALEO) til TTD
$1.511064
1 Aleo(ALEO) til UGX
Sh782.9856
1 Aleo(ALEO) til XAF
Fr124.3224
1 Aleo(ALEO) til XCD
$0.60264
1 Aleo(ALEO) til XOF
Fr124.3224
1 Aleo(ALEO) til XPF
Fr22.5432
1 Aleo(ALEO) til BWP
P2.973024
1 Aleo(ALEO) til BZD
$0.448632
1 Aleo(ALEO) til CVE
$20.931696
1 Aleo(ALEO) til DJF
Fr39.7296
1 Aleo(ALEO) til DOP
$13.842864
1 Aleo(ALEO) til DZD
د.ج28.9044
1 Aleo(ALEO) til FJD
$0.5022
1 Aleo(ALEO) til GNF
Fr1,940.724
1 Aleo(ALEO) til GTQ
Q1.709712
1 Aleo(ALEO) til GYD
$46.713528
1 Aleo(ALEO) til ISK
kr27.0072

Aleo Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aleo, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Aleo nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aleo

Hvor mye er Aleo (ALEO) verdt i dag?
Live ALEO prisen i USD er 0.2232 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALEO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALEO til USD er $ 0.2232. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aleo?
Markedsverdien for ALEO er $ 113.05M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALEO?
Den sirkulerende forsyningen av ALEO er 506.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALEO ?
ALEO oppnådde en ATH-pris på 6.785851993275159 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALEO?
ALEO så en ATL-pris på 0.1134396400169198 USD.
Hva er handelsvolumet til ALEO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALEO er $ 1.22M USD.
Vil ALEO gå høyere i år?
ALEO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALEO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:48:46 (UTC+8)

Aleo (ALEO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ALEO-til-USD-kalkulator

Beløp

ALEO
ALEO
USD
USD

1 ALEO = 0.2232 USD

Handle ALEO

ALEOUSDT
$0.2232
$0.2232$0.2232
-0.44%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker