API3 (API3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i API3 (API3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

API3 (API3) Informasjon Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds. Offisiell nettside: https://api3.org/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a Kjøp API3 nå!

API3 (API3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for API3 (API3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 74.22M $ 74.22M $ 74.22M Total forsyning: $ 152.10M $ 152.10M $ 152.10M Sirkulerende forsyning: $ 86.42M $ 86.42M $ 86.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 130.62M $ 130.62M $ 130.62M All-time high: $ 10.424 $ 10.424 $ 10.424 All-Time Low: $ 0.49636310987915105 $ 0.49636310987915105 $ 0.49636310987915105 Nåværende pris: $ 0.8588 $ 0.8588 $ 0.8588 Lær mer om API3 (API3) pris

API3 (API3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak API3 (API3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet API3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange API3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår API3s tokenomics, kan du utforske API3 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe API3 Interessert i å legge til API3 (API3) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe API3, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper API3 på MEXC nå!

API3 (API3) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til API3 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for API3 nå!

API3 prisforutsigelse Vil du vite hvor API3 kan være på vei? Vår API3 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se API3 tokenets prisforutsigelse nå!

