VANA (VANA) Informasjon Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy. Offisiell nettside: https://www.vana.org/ Teknisk dokument: https://docs.vana.org/docs/vana-whitepaper Blokkutforsker: https://vanascan.io/ Kjøp VANA nå!

VANA (VANA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VANA (VANA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 139.41M $ 139.41M $ 139.41M Total forsyning: $ 112.64M $ 112.64M $ 112.64M Sirkulerende forsyning: $ 30.08M $ 30.08M $ 30.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 556.08M $ 556.08M $ 556.08M All-time high: $ 35.517 $ 35.517 $ 35.517 All-Time Low: $ 3.7412727319769483 $ 3.7412727319769483 $ 3.7412727319769483 Nåværende pris: $ 4.634 $ 4.634 $ 4.634 Lær mer om VANA (VANA) pris

VANA (VANA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VANA (VANA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VANA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VANA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VANAs tokenomics, kan du utforske VANA tokenets livepris!

