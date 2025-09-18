Dagens API3 livepris er 0.9215 USD. Spor prisoppdateringer for API3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk API3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens API3 livepris er 0.9215 USD. Spor prisoppdateringer for API3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk API3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

API3 Pris(API3)

1 API3 til USD livepris:

+0.42%1D
USD
API3 (API3) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:46:50 (UTC+8)

API3 (API3) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.20%

+0.42%

-8.09%

-8.09%

API3 (API3) sanntidsprisen er $ 0.9215. I løpet av de siste 24 timene har API3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9108 og et toppnivå på $ 0.9644, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til API3 er $ 10.30624803, mens den rekordlave prisen er $ 0.49636310987915105.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har API3 endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, +0.42% over 24 timer og -8.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

API3 (API3) Markedsinformasjon

No.442

ETH

Nåværende markedsverdi på API3 er $ 79.64M, med et 24-timers handelsvolum på $ 852.35K. Den sirkulerende forsyningen på API3 er 86.42M, med en total tilgang på 152095791.9115643. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 140.16M.

API3 (API3) Prishistorikk USD

Spor prisendringene API3 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.003854+0.42%
30 dager$ -0.4524-32.93%
60 dager$ -0.0397-4.14%
90 dager$ +0.3423+59.09%
API3 Prisendring i dag

I dag registrerte API3 en endring på $ +0.003854 (+0.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

API3 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.4524 (-32.93%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

API3 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så API3 en endring på $ -0.0397 (-4.14%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

API3 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.3423+59.09% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for API3 (API3)?

Sjekk ut API3 Prishistorikk-siden nå.

Hva er API3 (API3)

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere API3 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk API3 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om API3 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din API3 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

API3 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil API3 (API3) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine API3 (API3) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for API3.

Sjekk API3prisprognosen nå!

API3 (API3) tokenomics

Å forstå tokenomics bak API3 (API3) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om API3 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe API3 (API3)

Leter du etter hvordan du kjøperAPI3? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe API3 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

API3 til lokale valutaer

API3 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av API3, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell API3 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om API3

Hvor mye er API3 (API3) verdt i dag?
Live API3 prisen i USD er 0.9215 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende API3-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på API3 til USD er $ 0.9215. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for API3?
Markedsverdien for API3 er $ 79.64M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av API3?
Den sirkulerende forsyningen av API3 er 86.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPI3 ?
API3 oppnådde en ATH-pris på 10.30624803 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på API3?
API3 så en ATL-pris på 0.49636310987915105 USD.
Hva er handelsvolumet til API3?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for API3 er $ 852.35K USD.
Vil API3 gå høyere i år?
API3 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut API3 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:46:50 (UTC+8)

API3 (API3) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

