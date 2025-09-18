Hva er API3 (API3)

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil API3 (API3) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine API3 (API3) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for API3.

Sjekk API3prisprognosen nå!

API3 (API3) tokenomics

Å forstå tokenomics bak API3 (API3) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om API3 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe API3 (API3)

Leter du etter hvordan du kjøperAPI3? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe API3 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

API3 til lokale valutaer

Prøv konverting

API3 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av API3, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er gjeldende API3-til-USD-pris? $ 0.9215 . Hva er markedsverdien for API3? Markedsverdien for API3 er $ 79.64M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av API3? Den sirkulerende forsyningen av API3 er 86.42M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPI3 ? API3 oppnådde en ATH-pris på 10.30624803 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på API3? API3 så en ATL-pris på 0.49636310987915105 USD . Hva er handelsvolumet til API3? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for API3 er $ 852.35K USD .

API3 (API3) Viktige bransjeoppdateringer

