APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

RangeringNo.139

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)3.27%

Opplagsforsyning752,651,515

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.7526%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high39.398856949363356,2022-03-17

Laveste pris0.3544842084576708,2025-04-07

Offentlig blokkjedeETH

