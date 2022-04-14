Hey Anon (ANON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hey Anon (ANON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hey Anon (ANON) Informasjon HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams. Offisiell nettside: https://heyanon.ai/ Teknisk dokument: https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T Kjøp ANON nå!

Hey Anon (ANON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hey Anon (ANON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.52M $ 23.52M $ 23.52M Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.79M $ 36.79M $ 36.79M All-time high: $ 16.56 $ 16.56 $ 16.56 All-Time Low: $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 Nåværende pris: $ 1.752 $ 1.752 $ 1.752 Lær mer om Hey Anon (ANON) pris

Hey Anon (ANON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hey Anon (ANON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANONs tokenomics, kan du utforske ANON tokenets livepris!

