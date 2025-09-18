Dagens Hey Anon livepris er 1.952 USD. Spor prisoppdateringer for ANON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hey Anon livepris er 1.952 USD. Spor prisoppdateringer for ANON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hey Anon Pris(ANON)

$1.95
-0.25%1D
USD
Hey Anon (ANON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:56:52 (UTC+8)

Hey Anon (ANON) Prisinformasjon (USD)

$ 1.77
24 timer lav
24 timer høy

-1.42%

-0.25%

-21.99%

-21.99%

Hey Anon (ANON) sanntidsprisen er $ 1.952. I løpet av de siste 24 timene har ANON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.77 og et toppnivå på $ 2.078, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANON er $ 24.74602845086711, mens den rekordlave prisen er $ 1.1291481850667386.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANON endret seg med -1.42% i løpet av den siste timen, -0.25% over 24 timer og -21.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hey Anon (ANON) Markedsinformasjon

No.832

63.93%

SOL

Nåværende markedsverdi på Hey Anon er $ 26.21M, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.98K. Den sirkulerende forsyningen på ANON er 13.43M, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.99M.

Hey Anon (ANON) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hey Anon for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00489-0.25%
30 dager$ -0.263-11.88%
60 dager$ -1.087-35.77%
90 dager$ -1.806-48.06%
Hey Anon Prisendring i dag

I dag registrerte ANON en endring på $ -0.00489 (-0.25%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hey Anon 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.263 (-11.88%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hey Anon 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ANON en endring på $ -1.087 (-35.77%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hey Anon 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -1.806-48.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hey Anon (ANON)?

Sjekk ut Hey Anon Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hey Anon (ANON)

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

Hey Anon er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hey Anon investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ANON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hey Anon på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hey Anon kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hey Anon Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hey Anon (ANON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hey Anon (ANON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hey Anon.

Sjekk Hey Anonprisprognosen nå!

Hey Anon (ANON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hey Anon (ANON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hey Anon (ANON)

Leter du etter hvordan du kjøperHey Anon? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hey Anon på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ANON til lokale valutaer

Hey Anon Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hey Anon, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Hey Anon nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hey Anon

Hvor mye er Hey Anon (ANON) verdt i dag?
Live ANON prisen i USD er 1.952 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ANON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ANON til USD er $ 1.952. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hey Anon?
Markedsverdien for ANON er $ 26.21M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ANON?
Den sirkulerende forsyningen av ANON er 13.43M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANON ?
ANON oppnådde en ATH-pris på 24.74602845086711 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ANON?
ANON så en ATL-pris på 1.1291481850667386 USD.
Hva er handelsvolumet til ANON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANON er $ 100.98K USD.
Vil ANON gå høyere i år?
ANON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Hey Anon (ANON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

