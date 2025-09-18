Dagens Synapse livepris er 0.12868 USD. Spor prisoppdateringer for SYN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SYN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Synapse livepris er 0.12868 USD. Spor prisoppdateringer for SYN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SYN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.12868
Synapse (SYN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:15:05 (UTC+8)

Synapse (SYN) Prisinformasjon (USD)

$ 0.12806
$ 0.12806
$ 0.13736
$ 5.014042221515074
$ 0.08414639000492928
Synapse (SYN) sanntidsprisen er $ 0.12868. I løpet av de siste 24 timene har SYN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.12806 og et toppnivå på $ 0.13736, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SYN er $ 5.014042221515074, mens den rekordlave prisen er $ 0.08414639000492928.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SYN endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, -0.57% over 24 timer og -1.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Synapse (SYN) Markedsinformasjon

$ 23.84M
$ 420.84K
$ 32.17M
185.26M
250,000,000
200,022,683.9435392
Nåværende markedsverdi på Synapse er $ 23.84M, med et 24-timers handelsvolum på $ 420.84K. Den sirkulerende forsyningen på SYN er 185.26M, med en total tilgang på 200022683.9435392. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.17M.

Synapse (SYN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Synapse for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0007377-0.57%
30 dager$ -0.01399-9.81%
60 dager$ -0.00454-3.41%
90 dager$ +0.01788+16.13%
Synapse Prisendring i dag

I dag registrerte SYN en endring på $ -0.0007377 (-0.57%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Synapse 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01399 (-9.81%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Synapse 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SYN en endring på $ -0.00454 (-3.41%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Synapse 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01788+16.13% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Synapse (SYN)?

Sjekk ut Synapse Prishistorikk-siden nå.

Hva er Synapse (SYN)

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Synapse er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Synapse investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SYN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Synapse på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Synapse kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Synapse Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Synapse (SYN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Synapse (SYN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Synapse.

Sjekk Synapseprisprognosen nå!

Synapse (SYN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Synapse (SYN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SYN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Synapse (SYN)

Leter du etter hvordan du kjøperSynapse? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Synapse på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SYN til lokale valutaer

1 Synapse(SYN) til VND
3,386.2142
1 Synapse(SYN) til AUD
A$0.1943068
1 Synapse(SYN) til GBP
0.0952232
1 Synapse(SYN) til EUR
0.109378
1 Synapse(SYN) til USD
$0.12868
1 Synapse(SYN) til MYR
RM0.540456
1 Synapse(SYN) til TRY
5.3247784
1 Synapse(SYN) til JPY
¥18.91596
1 Synapse(SYN) til ARS
ARS$189.7927056
1 Synapse(SYN) til RUB
10.74478
1 Synapse(SYN) til INR
11.3328476
1 Synapse(SYN) til IDR
Rp2,144.6658088
1 Synapse(SYN) til KRW
179.7196352
1 Synapse(SYN) til PHP
7.3399072
1 Synapse(SYN) til EGP
￡E.6.1985156
1 Synapse(SYN) til BRL
R$0.6845776
1 Synapse(SYN) til CAD
C$0.1762916
1 Synapse(SYN) til BDT
15.6655032
1 Synapse(SYN) til NGN
192.3457168
1 Synapse(SYN) til COP
$498.7585328
1 Synapse(SYN) til ZAR
R.2.2287376
1 Synapse(SYN) til UAH
5.3170576
1 Synapse(SYN) til TZS
T.Sh.318.5138832
1 Synapse(SYN) til VES
Bs20.97484
1 Synapse(SYN) til CLP
$122.8894
1 Synapse(SYN) til PKR
Rs36.5245312
1 Synapse(SYN) til KZT
69.6686388
1 Synapse(SYN) til THB
฿4.0933108
1 Synapse(SYN) til TWD
NT$3.8899964
1 Synapse(SYN) til AED
د.إ0.4722556
1 Synapse(SYN) til CHF
Fr0.1016572
1 Synapse(SYN) til HKD
HK$0.9998436
1 Synapse(SYN) til AMD
֏49.245836
1 Synapse(SYN) til MAD
.د.م1.1606936
1 Synapse(SYN) til MXN
$2.3651384
1 Synapse(SYN) til SAR
ريال0.48255
1 Synapse(SYN) til ETB
Br18.4745876
1 Synapse(SYN) til KES
KSh16.6228824
1 Synapse(SYN) til JOD
د.أ0.09123412
1 Synapse(SYN) til PLN
0.4658216
1 Synapse(SYN) til RON
лв0.5546108
1 Synapse(SYN) til SEK
kr1.2108788
1 Synapse(SYN) til BGN
лв0.2136088
1 Synapse(SYN) til HUF
Ft42.7642244
1 Synapse(SYN) til CZK
2.6598156
1 Synapse(SYN) til KWD
د.ك0.0392474
1 Synapse(SYN) til ILS
0.4285044
1 Synapse(SYN) til BOB
Bs0.8891788
1 Synapse(SYN) til AZN
0.218756
1 Synapse(SYN) til TJS
SM1.2044448
1 Synapse(SYN) til GEL
0.347436
1 Synapse(SYN) til AOA
Kz117.3008276
1 Synapse(SYN) til BHD
.د.ب0.04851236
1 Synapse(SYN) til BMD
$0.12868
1 Synapse(SYN) til DKK
kr0.817118
1 Synapse(SYN) til HNL
L3.3727028
1 Synapse(SYN) til MUR
5.8343512
1 Synapse(SYN) til NAD
$2.232598
1 Synapse(SYN) til NOK
kr1.2790792
1 Synapse(SYN) til NZD
$0.218756
1 Synapse(SYN) til PAB
B/.0.12868
1 Synapse(SYN) til PGK
K0.5378824
1 Synapse(SYN) til QAR
ر.ق0.4671084
1 Synapse(SYN) til RSD
дин.12.8306828
1 Synapse(SYN) til UZS
soʻm1,588.6408156
1 Synapse(SYN) til ALL
L10.6109528
1 Synapse(SYN) til ANG
ƒ0.2303372
1 Synapse(SYN) til AWG
ƒ0.231624
1 Synapse(SYN) til BBD
$0.25736
1 Synapse(SYN) til BAM
KM0.2136088
1 Synapse(SYN) til BIF
Fr384.1098
1 Synapse(SYN) til BND
$0.1647104
1 Synapse(SYN) til BSD
$0.12868
1 Synapse(SYN) til JMD
$20.6415588
1 Synapse(SYN) til KHR
516.7866008
1 Synapse(SYN) til KMF
Fr53.78824
1 Synapse(SYN) til LAK
2,797.3912484
1 Synapse(SYN) til LKR
Rs38.9231264
1 Synapse(SYN) til MDL
L2.12322
1 Synapse(SYN) til MGA
Ar569.3794036
1 Synapse(SYN) til MOP
P1.0307268
1 Synapse(SYN) til MVR
1.968804
1 Synapse(SYN) til MWK
MK223.4026348
1 Synapse(SYN) til MZN
MT8.222652
1 Synapse(SYN) til NPR
Rs18.1335856
1 Synapse(SYN) til PYG
919.03256
1 Synapse(SYN) til RWF
Fr186.45732
1 Synapse(SYN) til SBD
$1.055176
1 Synapse(SYN) til SCR
1.8439844
1 Synapse(SYN) til SRD
$4.9014212
1 Synapse(SYN) til SVC
$1.12595
1 Synapse(SYN) til SZL
L2.232598
1 Synapse(SYN) til TMT
m0.45038
1 Synapse(SYN) til TND
د.ت0.3744588
1 Synapse(SYN) til TTD
$0.8711636
1 Synapse(SYN) til UGX
Sh451.40944
1 Synapse(SYN) til XAF
Fr71.80344
1 Synapse(SYN) til XCD
$0.347436
1 Synapse(SYN) til XOF
Fr71.80344
1 Synapse(SYN) til XPF
Fr12.99668
1 Synapse(SYN) til BWP
P1.7140176
1 Synapse(SYN) til BZD
$0.2586468
1 Synapse(SYN) til CVE
$12.0676104
1 Synapse(SYN) til DJF
Fr22.77636
1 Synapse(SYN) til DOP
$7.9807336
1 Synapse(SYN) til DZD
د.ج16.670494
1 Synapse(SYN) til FJD
$0.28953
1 Synapse(SYN) til GNF
Fr1,118.8726
1 Synapse(SYN) til GTQ
Q0.9856888
1 Synapse(SYN) til GYD
$26.9314372
1 Synapse(SYN) til ISK
kr15.57028

Folk spør også: Andre spørsmål om Synapse

Hvor mye er Synapse (SYN) verdt i dag?
Live SYN prisen i USD er 0.12868 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SYN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SYN til USD er $ 0.12868. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Synapse?
Markedsverdien for SYN er $ 23.84M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SYN?
Den sirkulerende forsyningen av SYN er 185.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSYN ?
SYN oppnådde en ATH-pris på 5.014042221515074 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SYN?
SYN så en ATL-pris på 0.08414639000492928 USD.
Hva er handelsvolumet til SYN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SYN er $ 420.84K USD.
Vil SYN gå høyere i år?
SYN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SYN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:15:05 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

