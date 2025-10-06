Amazon pris i dag

Sanntids Amazon (AMZNON) pris i dag er $ 219.94, med en 0.19% endring de siste 24 timene. Nåværende AMZNON til USD konverteringssats er $ 219.94 per AMZNON.

Amazon rangerer for tiden som #1784 etter markedsverdi på $ 1.73M, med en sirkulerende forsyning på 7.86K AMZNON. I løpet av de siste 24 timene AMZNON har den blitt handlet mellom $ 219.74(laveste) og $ 221.95 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 257.39012683520014, mens tidenes laveste notering var $ 211.30485215454203.

Kortsiktig har AMZNON beveget seg -0.22% i løpet av den siste timen og -6.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.91K.

Amazon (AMZNON) Markedsinformasjon

Rangering No.1784 Markedsverdi $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Volum (24 timer) $ 55.91K$ 55.91K $ 55.91K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Opplagsforsyning 7.86K 7.86K 7.86K Total forsyning 13,607.17856573 13,607.17856573 13,607.17856573 Offentlig blokkjede ETH

