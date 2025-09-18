Hva er Amp (AMP)

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

Amp er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Amp investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk AMP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Amp på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Amp kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Amp Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Amp (AMP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Amp (AMP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Amp.

Sjekk Ampprisprognosen nå!

Amp (AMP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Amp (AMP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AMP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Amp (AMP)

Leter du etter hvordan du kjøperAmp? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Amp på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AMP til lokale valutaer

Prøv konverting

Amp Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Amp, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Amp Hvor mye er Amp (AMP) verdt i dag? Live AMP prisen i USD er 0.003396 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AMP-til-USD-pris? $ 0.003396 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AMP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Amp? Markedsverdien for AMP er $ 286.22M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AMP? Den sirkulerende forsyningen av AMP er 84.28B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAMP ? AMP oppnådde en ATH-pris på 0.12107848 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AMP? AMP så en ATL-pris på 0.00079463 USD . Hva er handelsvolumet til AMP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AMP er $ 205.06K USD . Vil AMP gå høyere i år? AMP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AMP prisprognosen for en mer grundig analyse.

Amp (AMP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?