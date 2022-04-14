Amnis Finance (AMI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Amnis Finance (AMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Amnis Finance (AMI) Informasjon As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity. Offisiell nettside: https://amnis.finance/ Teknisk dokument: https://docs.amnis.finance/ Blokkutforsker: https://explorer.aptoslabs.com/fungible_asset/0xb36527754eb54d7ff55daf13bcb54b42b88ec484bd6f0e3b2e0d1db169de6451?network=mainnet Kjøp AMI nå!

Amnis Finance (AMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Amnis Finance (AMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.13M $ 53.13M $ 53.13M All-time high: $ 0.14315 $ 0.14315 $ 0.14315 All-Time Low: $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 Nåværende pris: $ 0.05313 $ 0.05313 $ 0.05313 Lær mer om Amnis Finance (AMI) pris

Amnis Finance (AMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Amnis Finance (AMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AMIs tokenomics, kan du utforske AMI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AMI Interessert i å legge til Amnis Finance (AMI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AMI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AMI på MEXC nå!

Amnis Finance (AMI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AMI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AMI nå!

AMI prisforutsigelse Vil du vite hvor AMI kan være på vei? Vår AMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AMI tokenets prisforutsigelse nå!

