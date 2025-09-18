Hva er Amnis Finance (AMI)

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Amnis Finance (AMI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Amnis Finance (AMI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AMI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Amnis Finance (AMI)

Leter du etter hvordan du kjøperAmnis Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Amnis Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AMI til lokale valutaer

Amnis Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Amnis Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Amnis Finance Hvor mye er Amnis Finance (AMI) verdt i dag? Live AMI prisen i USD er 0.05346 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AMI-til-USD-pris? $ 0.05346 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AMI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Amnis Finance? Markedsverdien for AMI er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AMI? Den sirkulerende forsyningen av AMI er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAMI ? AMI oppnådde en ATH-pris på 0.1417319144654527 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AMI? AMI så en ATL-pris på 0.03606617548471026 USD . Hva er handelsvolumet til AMI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AMI er $ 54.61K USD . Vil AMI gå høyere i år? AMI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AMI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Amnis Finance (AMI) Viktige bransjeoppdateringer

