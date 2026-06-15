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Sanntidspris for ALEX Lab er i dag 0.00163 NOK.ALEX markedsverdien er 988,578.499999 NOK. Spor sanntids ALEX til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for ALEX Lab er i dag 0.00163 NOK.ALEX markedsverdien er 988,578.499999 NOK. Spor sanntids ALEX til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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ALEX Lab Pris(ALEX)

1 ALEX til NOK livepris:

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1D
NOK
ALEX Lab (ALEX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 07:05:17 (UTC+8)

ALEX Lab pris i dag

Sanntids ALEX Lab (ALEX) pris i dag er kr 0.00163, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ALEX til NOK konverteringssats er kr 0.00163 per ALEX.

ALEX Lab rangerer for tiden som #1930 etter markedsverdi på kr 988.58K, med en sirkulerende forsyning på 606.49M ALEX. I løpet av de siste 24 timene ALEX har den blitt handlet mellom kr 0.00154(laveste) og kr 0.00169 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 5.250783929211812732, mens tidenes laveste notering var kr 0.0049453781207534288.

Kortsiktig har ALEX beveget seg +1.87% i løpet av den siste timen og +22.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 55.06K.

ALEX Lab (ALEX) Markedsinformasjon

No.1930

kr 988.58K
kr 988.58Kkr 988.58K

kr 55.06K
kr 55.06Kkr 55.06K

kr 1.63M
kr 1.63Mkr 1.63M

606.49M
606.49M 606.49M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

606,489,877.3
606,489,877.3 606,489,877.3

60.64%

STACKS

Nåværende markedsverdi på ALEX Lab er kr 988.58K, med et 24-timers handelsvolum på kr 55.06K. Den sirkulerende forsyningen på ALEX er 606.49M, med en total tilgang på 606489877.3. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 1.63M.

ALEX Lab prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.00154
kr 0.00154kr 0.00154
24 timer lav
kr 0.00169
kr 0.00169kr 0.00169
24 timer høy

kr 0.00154
kr 0.00154kr 0.00154

kr 0.00169
kr 0.00169kr 0.00169

kr 5.250783929211812732
kr 5.250783929211812732kr 5.250783929211812732

kr 0.0049453781207534288
kr 0.0049453781207534288kr 0.0049453781207534288

+1.87%

--

+22.55%

+22.55%

ALEX Lab (ALEX) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene ALEX Lab for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr +0.00029+21.64%
60 dagerkr +0.00094+136.23%
90 dagerkr +0.00088+117.33%
ALEX Lab Prisendring i dag

I dag registrerte ALEX en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ALEX Lab 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr +0.00029 (+21.64%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ALEX Lab 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ALEX en endring på kr +0.00094 (+136.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ALEX Lab 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr +0.00088+117.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for ALEX Lab

ALEX Lab (ALEX) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ALEX for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
ALEX Lab (ALEX) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på ALEX Lab potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris ALEX Lab som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for ALEX prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på ALEX Lab Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere ALEX Lab i Norge

Klar til å komme i gang med ALEX Lab? Kjøp av ALEX er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper ALEX Lab. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte ALEX Lab (ALEX) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil ALEX Lab umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe ALEX Lab (ALEX) Guide

Hva kan du gjøre med ALEX Lab

Å eie ALEX Lab lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe ALEX Lab (ALEX) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Hva er ALEX Lab (ALEX)

At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life.

ALEX Lab Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ALEX Lab, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ALEX Lab nettside
Blokker Explorer

Kategori :

BTCfi ProtocolDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Folk spør også: Andre spørsmål om ALEX Lab

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 07:05:17 (UTC+8)

ALEX Lab (ALEX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om ALEX Lab

ALEX USDT (futures-handel)

Gå long eller short på ALEX med belåning. Utforsk ALEX USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle ALEX Lab (ALEX) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se ALEX Lab sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
ALEX/USDT
kr0.0154687
kr0.0154687kr0.0154687
0.00%
0.00% (USDT)

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Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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