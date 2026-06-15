ALEX Lab pris i dag

Sanntids ALEX Lab (ALEX) pris i dag er kr 0.00163, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ALEX til NOK konverteringssats er kr 0.00163 per ALEX.

ALEX Lab rangerer for tiden som #1930 etter markedsverdi på kr 988.58K, med en sirkulerende forsyning på 606.49M ALEX. I løpet av de siste 24 timene ALEX har den blitt handlet mellom kr 0.00154(laveste) og kr 0.00169 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 5.250783929211812732, mens tidenes laveste notering var kr 0.0049453781207534288.

Kortsiktig har ALEX beveget seg +1.87% i løpet av den siste timen og +22.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 55.06K.

ALEX Lab (ALEX) Markedsinformasjon

Rangering No.1930 Markedsverdi kr 988.58Kkr 988.58K kr 988.58K Volum (24 timer) kr 55.06Kkr 55.06K kr 55.06K Fullt utvannet markedsverdi kr 1.63Mkr 1.63M kr 1.63M Opplagsforsyning 606.49M 606.49M 606.49M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 606,489,877.3 606,489,877.3 606,489,877.3 Opplagsforsyning 60.64% Offentlig blokkjede STACKS

Nåværende markedsverdi på ALEX Lab er kr 988.58K, med et 24-timers handelsvolum på kr 55.06K. Den sirkulerende forsyningen på ALEX er 606.49M, med en total tilgang på 606489877.3. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 1.63M.