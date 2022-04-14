ALEX (ALEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ALEX (ALEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ALEX (ALEX) Informasjon At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life. Offisiell nettside: https://alexgo.io Teknisk dokument: https://medium.com/alexgobtc/whitepaper/home

ALEX (ALEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ALEX (ALEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: -- -- -- All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: -- -- -- Lær mer om ALEX (ALEX) pris

ALEX (ALEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ALEX (ALEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALEXs tokenomics, kan du utforske ALEX tokenets livepris!

ALEX (ALEX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ALEX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

