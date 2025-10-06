EVAA Protocol pris i dag

Sanntids EVAA Protocol (EVAA) pris i dag er $ 1.077, med en 2.08% endring de siste 24 timene. Nåværende EVAA til USD konverteringssats er $ 1.077 per EVAA.

EVAA Protocol rangerer for tiden som #1172 etter markedsverdi på $ 7.13M, med en sirkulerende forsyning på 6.62M EVAA. I løpet av de siste 24 timene EVAA har den blitt handlet mellom $ 1.033(laveste) og $ 1.167 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 13.61297177645488, mens tidenes laveste notering var $ 0.9462594403468033.

Kortsiktig har EVAA beveget seg -2.54% i løpet av den siste timen og -30.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 569.58K.

EVAA Protocol (EVAA) Markedsinformasjon

Rangering No.1172 Markedsverdi $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M Volum (24 timer) $ 569.58K$ 569.58K $ 569.58K Fullt utvannet markedsverdi $ 53.85M$ 53.85M $ 53.85M Opplagsforsyning 6.62M 6.62M 6.62M Maksimal forsyning 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Total forsyning 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Opplagsforsyning 13.23% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på EVAA Protocol er $ 7.13M, med et 24-timers handelsvolum på $ 569.58K. Den sirkulerende forsyningen på EVAA er 6.62M, med en total tilgang på 50000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.85M.