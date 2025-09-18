Dagens Aimonica Brands livepris er 0.00125 USD. Spor prisoppdateringer for AIMONICA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIMONICA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aimonica Brands livepris er 0.00125 USD. Spor prisoppdateringer for AIMONICA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIMONICA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Aimonica Brands Logo

Aimonica Brands Pris(AIMONICA)

1 AIMONICA til USD livepris:

$0.00125
$0.00125
-7.40%1D
USD
Aimonica Brands (AIMONICA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:54:42 (UTC+8)

Aimonica Brands (AIMONICA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001238
$ 0.001238
24 timer lav
$ 0.001378
$ 0.001378
24 timer høy

$ 0.001238
$ 0.001238

$ 0.001378
$ 0.001378

$ 0.09339553558776777
$ 0.09339553558776777

$ 0.000070549664769109
$ 0.000070549664769109

-0.96%

-7.39%

-16.22%

-16.22%

Aimonica Brands (AIMONICA) sanntidsprisen er $ 0.00125. I løpet av de siste 24 timene har AIMONICA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001238 og et toppnivå på $ 0.001378, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIMONICA er $ 0.09339553558776777, mens den rekordlave prisen er $ 0.000070549664769109.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIMONICA endret seg med -0.96% i løpet av den siste timen, -7.39% over 24 timer og -16.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aimonica Brands (AIMONICA) Markedsinformasjon

No.2084

$ 1.25M
$ 1.25M

$ 50.03K
$ 50.03K

$ 1.25M
$ 1.25M

999.99M
999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000

999,989,552
999,989,552

99.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på Aimonica Brands er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på $ 50.03K. Den sirkulerende forsyningen på AIMONICA er 999.99M, med en total tilgang på 999989552. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.25M.

Aimonica Brands (AIMONICA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aimonica Brands for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00009989-7.39%
30 dager$ -0.000516-29.22%
60 dager$ -0.001323-51.42%
90 dager$ -0.000723-36.65%
Aimonica Brands Prisendring i dag

I dag registrerte AIMONICA en endring på $ -0.00009989 (-7.39%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aimonica Brands 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000516 (-29.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aimonica Brands 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AIMONICA en endring på $ -0.001323 (-51.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aimonica Brands 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000723-36.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aimonica Brands (AIMONICA)?

Sjekk ut Aimonica Brands Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aimonica Brands (AIMONICA)

Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

Aimonica Brands er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aimonica Brands investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AIMONICA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aimonica Brands på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aimonica Brands kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aimonica Brands Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aimonica Brands (AIMONICA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aimonica Brands (AIMONICA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aimonica Brands.

Sjekk Aimonica Brandsprisprognosen nå!

Aimonica Brands (AIMONICA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aimonica Brands (AIMONICA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIMONICA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aimonica Brands (AIMONICA)

Leter du etter hvordan du kjøperAimonica Brands? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aimonica Brands på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AIMONICA til lokale valutaer

1 Aimonica Brands(AIMONICA) til VND
32.89375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til AUD
A$0.0018875
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til GBP
0.000925
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til EUR
0.0010625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til USD
$0.00125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til MYR
RM0.00525
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til TRY
0.0517125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til JPY
¥0.18375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til ARS
ARS$1.84365
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til RUB
0.1039875
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til INR
0.1101125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til IDR
Rp20.833325
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til KRW
1.74825
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til PHP
0.0713375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til EGP
￡E.0.0602
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BRL
R$0.00665
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til CAD
C$0.0017125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BDT
0.152175
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til NGN
1.86845
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til COP
$4.8828125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til ZAR
R.0.021675
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til UAH
0.05165
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til TZS
T.Sh.3.09405
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til VES
Bs0.20375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til CLP
$1.19375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til PKR
Rs0.3548
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til KZT
0.6767625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til THB
฿0.039825
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til TWD
NT$0.0377875
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til AED
د.إ0.0045875
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til CHF
Fr0.0009875
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til HKD
HK$0.0097125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til AMD
֏0.478375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til MAD
.د.م0.011275
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til MXN
$0.0229625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til SAR
ريال0.0046875
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til ETB
Br0.1794625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til KES
KSh0.161475
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til JOD
د.أ0.00088625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til PLN
0.0045375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til RON
лв0.0054
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til SEK
kr0.0117625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BGN
лв0.002075
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til HUF
Ft0.4161
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til CZK
0.0258625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til KWD
د.ك0.00038125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til ILS
0.0041625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BOB
Bs0.0086375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til AZN
0.002125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til TJS
SM0.0117
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til GEL
0.003375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til AOA
Kz1.1394625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BHD
.د.ب0.00047125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BMD
$0.00125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til DKK
kr0.0079375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til HNL
L0.0327625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til MUR
0.056675
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til NAD
$0.0216875
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til NOK
kr0.0124375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til NZD
$0.002125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til PAB
B/.0.00125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til PGK
K0.005225
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til QAR
ر.ق0.0045375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til RSD
дин.0.1247
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til UZS
soʻm15.4320875
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til ALL
L0.103075
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til ANG
ƒ0.0022375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til AWG
ƒ0.00225
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BBD
$0.0025
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BAM
KM0.002075
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BIF
Fr3.73125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BND
$0.0016
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BSD
$0.00125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til JMD
$0.2005125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til KHR
5.020075
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til KMF
Fr0.5225
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til LAK
27.1739125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til LKR
Rs0.3781
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til MDL
L0.020625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til MGA
Ar5.5309625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til MOP
P0.0100125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til MVR
0.019125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til MWK
MK2.1701375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til MZN
MT0.079875
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til NPR
Rs0.17615
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til PYG
8.9275
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til RWF
Fr1.81125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til SBD
$0.01025
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til SCR
0.019025
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til SRD
$0.0476125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til SVC
$0.0109375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til SZL
L0.0216875
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til TMT
m0.004375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til TND
د.ت0.0036375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til TTD
$0.0084625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til UGX
Sh4.385
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til XAF
Fr0.6975
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til XCD
$0.003375
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til XOF
Fr0.6975
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til XPF
Fr0.12625
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BWP
P0.01665
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til BZD
$0.0025125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til CVE
$0.117225
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til DJF
Fr0.2225
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til DOP
$0.077525
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til DZD
د.ج0.16195
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til FJD
$0.0028125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til GNF
Fr10.86875
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til GTQ
Q0.009575
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til GYD
$0.2616125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) til ISK
kr0.15125

Aimonica Brands Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aimonica Brands, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aimonica Brands

Hvor mye er Aimonica Brands (AIMONICA) verdt i dag?
Live AIMONICA prisen i USD er 0.00125 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIMONICA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIMONICA til USD er $ 0.00125. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aimonica Brands?
Markedsverdien for AIMONICA er $ 1.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIMONICA?
Den sirkulerende forsyningen av AIMONICA er 999.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIMONICA ?
AIMONICA oppnådde en ATH-pris på 0.09339553558776777 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIMONICA?
AIMONICA så en ATL-pris på 0.000070549664769109 USD.
Hva er handelsvolumet til AIMONICA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIMONICA er $ 50.03K USD.
Vil AIMONICA gå høyere i år?
AIMONICA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIMONICA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:54:42 (UTC+8)

Aimonica Brands (AIMONICA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AIMONICA-til-USD-kalkulator

Beløp

AIMONICA
AIMONICA
USD
USD

1 AIMONICA = 0.00125 USD

Handle AIMONICA

AIMONICAUSDT
$0.00125
$0.00125
-7.39%

