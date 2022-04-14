Aimonica Brands (AIMONICA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aimonica Brands (AIMONICA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aimonica Brands (AIMONICA) Informasjon Aimonica Brands is the world's first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain. Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FVdo7CDJarhYoH6McyTFqx71EtzCPViinvdd1v86Qmy5

Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aimonica Brands (AIMONICA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M All-time high: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 All-Time Low: $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 Nåværende pris: $ 0.001206 $ 0.001206 $ 0.001206 Lær mer om Aimonica Brands (AIMONICA) pris

Aimonica Brands (AIMONICA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aimonica Brands (AIMONICA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIMONICA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIMONICA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIMONICAs tokenomics, kan du utforske AIMONICA tokenets livepris!

