INFINIT pris i dag

Sanntids INFINIT (IN) pris i dag er $ 0.07012, med en 5.71% endring de siste 24 timene. Nåværende IN til USD konverteringssats er $ 0.07012 per IN.

INFINIT rangerer for tiden som #737 etter markedsverdi på $ 18.86M, med en sirkulerende forsyning på 268.94M IN. I løpet av de siste 24 timene IN har den blitt handlet mellom $ 0.06886(laveste) og $ 0.07671 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.330328543984695, mens tidenes laveste notering var $ 0.053529767930225576.

Kortsiktig har IN beveget seg -1.01% i løpet av den siste timen og -2.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 99.40K.

INFINIT (IN) Markedsinformasjon

Rangering No.737 Markedsverdi $ 18.86M$ 18.86M $ 18.86M Volum (24 timer) $ 99.40K$ 99.40K $ 99.40K Fullt utvannet markedsverdi $ 70.12M$ 70.12M $ 70.12M Opplagsforsyning 268.94M 268.94M 268.94M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 26.89% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på INFINIT er $ 18.86M, med et 24-timers handelsvolum på $ 99.40K. Den sirkulerende forsyningen på IN er 268.94M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 70.12M.